Macri coquetea con LLA: “El 2025 no define las elecciones presidenciales”

A su regreso de Estados Unidos esta semana, Mauricio Macri activó su agenda pública. La privada ya venía completa, pero volvió a las recorridas y a las charlas abiertas, como en los años electorales donde, o le tocó ser candidato, o acompañó a los candidatos del PRO. Busca seguir siendo el centro de atracción para el partido amarillo mientras coquetea con un acuerdo con La Libertad Avanza, que viene con marchas y contramarchas permanentes desde hace meses.

El expresidente estuvo el jueves en Mar del Plata y prevé una serie de bajadas al territorio y recorridas por el interior. Una de ellas se dará mañana, cuando aterrice en Córdoba, la provincia donde mayor porcentaje de votos obtuvo de todo el país en las dos elecciones presidenciales donde participó. Allí tiene pensado reunirse con la intendenta del PRO de Mendiolaza, Adela Arning, quien además fue elegida vicepresidenta de la asamblea partidaria que preside el diputado Martín Yeza, y es una dirigente que viene creciendo con la ayuda de Guillermo Dietrich, uno de los dirigentes de mayor confianza del titular del PRO.

Con todo, aunque quedó conforme con las nuevas incorporaciones en el área de Energía y probablemente en Trabajo en el Gobierno bajo su sugerencia, en el espacio amarillo les pidieron a todos los presidentes de partido provinciales que realicen tres eventos partidarios, al menos, en las próximas semanas. En muchas provincias comenzaron a convencerse de que, por ahora, un acuerdo con La Libertad Avanza se circunscribirá al área metropolitana y, tal vez, en un par de provincias más. La prioridad macrista es la Ciudad.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Las realidades provinciales complejizan todo. “La posición de una espera pasiva ya no va. No podemos estar esperando que llegue una propuesta de LLA”, fue la conclusión de la mesa ejecutiva del PRO. “Nos tenemos que preparar para competir como PRO, no va a haber cierre nacional y el que no labure el territorio, va a tener problemas”, destaca uno de los miembros de la mesa chica amarilla.

En Santa Fe la vicegobernadora del PRO, Gisela Scaglia, tiene un férreo acuerdo con el radical Maximiliano Pullaro, de los pocos radicales que no critican abiertamente el expresidente. En Mendoza se da una peculiaridad inédita: la vicegobernadora amarilla, Hebe Casado, perdió la interna con Gabriel Pradines, referenciado con Omar de Marchi, enemigo acérrimo del caudillo feudal Alfredo Cornejo (UCR), quien deambula entre el oficialismo a ultranza y ser dialoguista.

Con la UCR hay distancia. Tras un ataque certero de Martín Lousteau, quien lo acusó de hacer “negocios” con la Rosada para dar su apoyo a los vetos, esta semana el expresidente lanzó ante sus colaboradores: “A los radicales lo único que les interesa son los contratos del Estado”. Reivindica a algunos, como el cordobés Rodrigo de Loredo. Y a su íntimo amigo Daniel Angelici.

También en el PRO están viendo un escenario de provincialización y de adelantamientos electorales en aquellos distritos donde los gobernadores sientan que puedan hacer la diferencia. Analizan que con la boleta única papel, y sin Javier Milei en la boleta, el oficialismo podría tener problemas para colocar candidatos competitivos, más aún con los gobernadores jugando fuerte.

En estas horas se definirá la agenda de Macri para noviembre. Mientras tanto en sus charlas con sus asesores dejó dos máximas. La primera es que el 2025 será un escalón más pero que el 2027 está abierto aún, haya o no acuerdo con LLA. “La elección del año que viene no define las presidenciales”, les planteó a sus interlocutores. Y tiene pensado un acto a fin de año como cierre.

Paralelamente un tema doméstico lo tiene entusiasmado: se compró una casona sobre la calle Gaspar Campos a refaccionar. Ya bromea con la distancia de menos de 200 metros con la histórica casa donde vivió Juan Domingo Perón cuando volvió del exilio y aún estaba proscripto. Y también cerca del hogar del diputado Miguel Ángel Pichetto.

Volviendo a las recorridas, el jueves estuvo en el Coloquio de IDEA, en rigor en un almuerzo reservado con empresarios. Antes visitó al intendente de Mar del Plata, del PRO, Guillermo Montenegro. Con él estuvo casi dos horas. A la charla se sumaron el senador bonaerense, y armador, Alejandro “el Ruso” Rabinovich, y un grupo de concejales. Macri los escuchó atentamente. Se sorprendió con los proyectos vinculados a la articulación entre el municipio y el sector privado. Y hasta compartió las feroces críticas que allí se le hicieron a Axel Kicillof.