por Mariano Beldyk

Casi como si tocaran de memoria, los presidentes Mauricio Macri y Sebastián Piñera, de Chile, compartieron una hora de reflexiones sobre los vicios del populismo en América latina y las oportunidades que traen los gobiernos liberales, al decir de ellos y de los organizadores, en un escenario en el que ambos jugaron de locales: un evento organizado por la Fundación Libertad en el epílogo de la Cumbre del Mercosur, en la ciudad de Santa Fe.

“Argentina recorrió muchos años el camino del populismo. Recién ahora está empezando a lidiar con la realidad. Cuesta, es doloroso. Porque durante muchos años, nos hicieron creer que uno podía tener infinitos derechos y ninguna obligación, y que el Estado podía generar riquezas para distribuir”, sostuvo el mandatario argentino. Y cargó contra los “encantadores de serpientes que convencen a todos que se puede despilfarrar futuro para vivir un buen presente”.

Por su parte, el jefe de Estado trasandino suscribió a la idea que un Estado que provee en exceso no funciona, porque la gente piensa que el Estado tiene que darles todo. “Puede funcionar en el cielo, que no necesitan nada, o en el infierno, que tienen todo. Ese sistema provoca una demagogia que pueda engañar por un tiempo a algunos países”, resaltó Piñera.

Titulado “Oportunidades y desafíos de América Latina”, la reunión en el Museo de la Constitución reeditó aquel encuentro en la cena por los 30 años de la Fundación Libertad, con la participación del Premio Nobel Mario Vargas Llosa como entrevistador de ambos líderes. Esta vez, arrancó con una broma de la pareja de presidentes a uno de los miembros del público, por su parecido con Alberto Fernández, a partir de una referencia del moderador de la charla a un “candidato que no está sentado aquí”. “¿No está sentado allá?”, señaló Macri a lo que Piñera le lanzó un sugestivo “¿Y a usted quién lo ha elegido candidato a presidente?”, para regocijo de una concurrencia de marcado sesgo antikirchnerista.

A propósito de la idea de un Estado socio de los empresarios, Macri aprovechó para fustigar a la alianza que cerró al país “creyendo que se podía vivir con lo nuestro”. Aseguró el presidente que “el populismo no es solo patrimonio de la mala política” y ambos coincidieron en rechazar la idea de un Estado capaz de generar riqueza porque, sostuvieron, la riqueza la producen los privados y el Estado debe redistribuirla de forma equitativa.

Otro de los puntos de contacto entre ambos presidente fue Venezuela. En una suerte de paralelismo, Piñera comparó, en forma tácita, con la suerte de la Argentina. Explicó que el socialismo del siglo XXI le causó tanto daño que el país boivariano pasó de ser el más rico en los '90s a su triste presente. Y lo asemejó al devenir de la Argentina como una nación que dio un vuelco de su bonanza histórica de comienzos de siglo luego de la Segunda Guerra Mundial.

“Venezuela no es solo una dictadura. Es una dictadura corrupta e incompetente. Y por lo tanto, no es solo una dictadura equivocada sino que es una dictadura que no respeta los principios básicos de cualquier gobierno de izquierda o derecha", opinó Piñera. "La dictadura se ha transformado en una asociación ilícita de corrrupción, de narcotráfico. Entonces, cuando tratamos con el gobierno venezolano, no es igual que tratar con otras dictadura que hemos conocido en América latina. Maduro es parte del problema y nunca va a ser parte de la solución”, concluyó el chileno.

Macri agradeció a Dios el haber “inspirado a los argentinos a poner un freno porque íbamos en la misma dirección”, al tiempo que puso en duda la legitimidad de las elecciones conquistadas por el chavismo a lo largo de su historia, pese a que todos los comicios previos a los de Nicolás Maduro fueron avalados por la oposición. Por último, los dos presidentes coincidieron en ponderar la apertura del Mercosur a nuevos acuerdo de libre comercio con el resto del mundo y vaticinaron una labor conjunta con el objetivo de converger el Mercosur con la Alianza del Pacífico.

“Los pueblos tienen que darse cuenta cuáles son los caminos correctos que conducen, no solo a garantizar la libertad, la democracia, los derechos humanos y la sana convivencia sino que también conducen al progreso, a generar oportunidades, a derrotar la pobreza. En Argentina, la dicotomía es evidente. Yo estoy convencido de que hay dos caminos que conducen a puertos distintos. Y confío mucho en la sabiduría del pueblo argentino en saber escoger el camino que lleva al bien puerto”, cerró Piñera con un explícito respaldo a la reelección de su socio y amigo.

CP