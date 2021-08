¿Mauricio Macri va a Córdoba? "Es una provocación injusta", dice Luis Juez

La reaparición de Mauricio Macri en campaña electoral no pasó inadvertida en el arco político. Se espera que el ex presidente le dé su apoyo a candidatos en distritos estratégicos de todo el país, como lo hizo este viernes en la Ciudad de Buenos Aires con María Eugenia Vidal. Uno de los posibles destinos es Córdoba, donde ratificará su apoyo a la lista de Gustavo Santos y Mario Negri. Sin embargo, esta decisión abre heridas en la interna opositora.

El precandidato a senador Luis Juez señaló, en diálogo con PERFIL: “No me parece que un ex presidente tenga que bajar a tal o cual candidato, cuando todos trabajamos para él”. En ese sentido, señaló que la decisión de apoyar al frente que lleva al ex ministro de Turismo de Cambiemos y al jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados es “una provocación injusta e innecesaria”.

Más allá del viaje o no que Macri haría a Córdoba, lo cierto es que el ex presidente ya se metió de lleno en la interna. "Me une una mayor relación con Gustavo Santos por el trabajo para el impulso del turismo en la Argentina. También con Mario Negri con un rol muy importante, es un gran presidente del interbloque", dijo este miércoles 18 de agosto a Cadena 3.

Ayer nos reunimos en mi casa con Gustavo Santos. Hablamos sobre la situación de país y el futuro de la querida provincia de Córdoba. @GustavoSantosOk pic.twitter.com/MHjEYgjZhn — Mauricio Macri (@mauriciomacri) April 23, 2021

“Ellos dos forman un excelente equipo y tienen todo mi apoyo y confianza para esta elección y en particular Gustavo Santos para darle una alternativa a todos los cordobeses”, reforzó Macri en diálogo con el medio cordobés.

Ante esto, Juez repuso: ”Acá votan los cordobeses. No nos gusta que los porteños nos digan lo que tenemos que hacer. Hacemos todo al revés de lo que nos dicen”. También destacó que su lista es “la versión más contundente de Cambiemos”. “La Argentina va a entrar en una discusión compleja. El último papelón dice que van a ir por todo. Si no vamos a cambiar en serio y a defender lo poco que queda, estamos complicados”, advirtió.

En las próximas horas está prevista una reunión entre la titular del PRO, Patricia Bullrich, y Mauricio Macri, según deslizaron voceros de la oposición a PERFIL. La ex ministra de Seguridad apuesta a la lista de Juez. Ubicó a la senadora Laura Rodríguez Machado y al diputado nacional Héctor Baldassi en el segundo y tercer lugar de la lista de precandidatos a diputados. Por esto, la decisión del ex Presidente de inclinar la balanza complica a la presidenta del partido.

“Van a hablar del tema Córdoba para que se aclare si Macri va a viajar o qué va a hacer”, señalaron en el entorno de Bullrich a este medio, con algo de malestar por la decisión del ex Presidente.

En el entorno de Mario Negri repararon que “la expresión de Juntos por el Cambio en Córdoba es Macri, es la figura que cataliza ese sentimiento antikirchnerista”. “La lista de Mario y Gustavo es el reflejo de la expresión de ese espacio, de lo que fue. Macri rescata como puso el pecho al Gobierno, aun cuando tuvo un montón de costo acá. Nunca le esquivó”, valoraron.

Para diferenciarse de Luis Juez, en este sector señalaron que “la apuesta es que se empiece a valorar todo lo que viene”. Por eso, dubrayaron que: “no pasa por pegarle cuatro o cinco gritos. Hay que ver cómo seguir después de las elecciones”. “Nosotros vamos a ir a la búsqueda de acuerdos opositores colectivos. Para frenar al kirchnerismo se necesita política de acuerdo, estrategia, y proponer una salida”, indicó uno de los asesores de confianza del titular del interbloque opositor de Diputados.

A la distancia, Macri ya pisa en Córdoba

Si bien está pendiente la presencia física del ex Presidente en la provincia mediterránea, Macri sigue con atención lo que pasa en Córdoba. Uno de sus hombres de confianza, Fernando de Andreis, trabaja a través de la Fundación Pensar, en la comunicación de Gustavo Santos. Macri visitó a su ex ministro en abril y desde ahí siguió de cerca lo que pasaba en la provincia.

Pero además, mantuvo conversaciones fluidas con empresarios de distintos sectores. El nexo ahí es Manuel Tagle, presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, que tiene vínculo con el ex presidente desde hace varios años, cuando se dedicaba a la actividad privada. Así, la semana pasada Macri encabezó un zoom con distintos empresarios.

