Marcela Campagnoli: "Somos iguales ante la ley pero parece que nos gobierna una casta"

En su perfil en redes sociales, la diputada nacional Marcela Campagnoli se presenta como abogada y profesora de historia y dice que trabaja "por la educación, la Justicia y la República". Precisamente esos son los tres ejes en los que más trabajó en sus casi cuatro años como legisladora y ahora quiere renovar su banca por la Coalición Cívica, en la boleta que encabeza Diego Santilli.

Campagnoli, una de las referentes más cercanas a la líder del espacio Elisa Carrió, está cuarta en la lista que integran el PRO y la Coalición Cívica, pero deberá pelear su lugar después de las PASO, ya que de acuerdo al resultado preliminar se combinarán los integrantes de esa lista con la que encabeza el neurocientífico radical Facundo Manes.

De recorrida por la provincia de Buenos Aires, Campagnoli respondió las preguntas de PERFIL y confía en logrará acceder a otros cuatro años en el Congreso.

— ¿Cómo analiza el arranque de la campaña de Santilli?

— Yo lo veo muy bien parado. La gran batalla es en la Provincia y fundamentalmente en el Conurbano. Ahi, el que no trabaja en la Ciudad, tiene anotados a los hijos en escuelas públicas de calidad, no hay paros y además hubo bastante presencialidad, se atiende en los hospitales o añora la seguridad que tanto ha retrocedido en estos años.

Santilli ha sido una cara muy visible muy visible de todo esto, explicando las distintas fases, es una cara más presente y conocida que la de Facundo Manes. Me parece que tiene para mostrar a los bonaerenses cómo se hizo todo en la Ciudad, poder tener un plan de vacunación sin vacunatorio VIP, sin vacunar en sindicatos.

— ¿Cree que Manes no es un candidato de peso para la provincia?

— Diego tiene mucho más para mostrar. Respeto mucho la lista, conozco a muchos de sus integrantes, pero Santilli es mejor candidato para encabezar la lista de noviembre. Nos jugamos qué sistema político queremos que nos gobierne y además queremos una lista sin ambigüedades. Me gustaría que me explique Margarita Stolbizer por qué se fue con Massa o por qué Monzó rompió el bloque en la Legislatura bonaerense, por qué Cariglino es lo nuevo.

Tienen que explicar algunas cosas, nuestra lista tiene la firmeza necesaria para dar la batalla en noviembre. Si el kirchnerismo saca más del 40%, domina las dos cámaras.

— ¿Cuáles son los ejes que deberían priorizarse en la campaña?

— Hay que poner foco en la educación, en la producción, solo se puede combatir la pobreza generando riqueza. Hay que dar seguridad jurídica a las Pymes para que se pueda contratar gente. Entiendo que los planes son para una situación de emergencia y que tienen que ser para auxiliar, pero no pueden impedir conseguir un trabajo formal.

Carrió junto a Vidal: "Hay que evitar votar chantas"

— ¿Está el temor de que el Gobierno avance con la propuesta de discutir la duración de los jueces en los cargos?

— Si, por supuesto está ese temor. Por eso es importante que Facundo Manes defina cómo vota la reforma judicial. El dijo ‘veremos’, pero no definió. Nosotros fuimos claros en Juntos por el Cambio que la reforma judicial no beneficia a ninguno de los usuarios del sistema de justicia, ni para una adopción, ni para una sucesión o un reclamo salarial. No soluciona los problemas que son enormes. Con la última versión aumentaron a 900 los cargos y eso nos genera un gasto enorme para los argentinos, para los contribuyentes y no resuelve el problema.

La reforma de la Justicia y del Ministerio Público Fiscal lo que busca es la impunidad, someter a los fiscales a una Bicameral que es creada por el Poder Legislativo y someter al MPF, creado por la Constitución Nacional de 1994 como un extrapoder suficiente.

Es un amedrentamiento para los fiscales, es querer someterlos a un poder con las mayorías de turno. Es un claro mensaje para los fiscales, ‘ojito con investigar al gobierno de turno’. Ya lo hicieron con Campagnoli (NdeR: su hermano fiscal José María).

— ¿Se puede modificar el mandato de los jueces sin cambiar la Constitución?

— La Constitución establece que la edad para jubilarse es de 75 años. Acordate que hubo jueces que tuvieron que pedir un permiso especial para extenderse de esa edad. La intención es renovar el plantel judicial con jueces más proclives a tener simpatía por un sector político. Lo hacen para renovar el plantel judicial con jueces adictos.

A mí me da mucha gracia cuando se quejan de la Justicia, porque les recuerdo que hace décadas que en el Senado tiene mayoría el peronismo, donde la Comisión de Acuerdos aprueba los pliegos, háganse cargo.

— ¿Sienten que tuvieron razón con muchas de las críticas al manejo de la pandemia, como en el asunto de Pfizer?

— Desgraciadamente teníamos razón, pero uno no buscaba tener razón. No quiero que le vaya mal a Alberto Fernández, pero en todo el mundo hubo pandemia y no en todo el mundo se cayó el PBI, ni se generó el desempleo ni se fueron empresas como en Argentina.

El Gobierno tiene que hacerse cargo de las decisiones que generaron el fracaso económico, se vacunó en sindicatos, hubo reuniones en la Quinta de Olivos, ellos tenían reuniones mientras vos no podías enterrar a los muertos. Muchas cosas tiene que explicar. Somos una república y somos iguales ante la ley pero acá parece que gobierna una casta.

— ¿Qué sensación le produjo la revelación sobre los ingresos a Olivos?

— Es muy grave lo que pasó en Olivos y no quiero hacer chicanas. El 2 de abril estábamos en plena restricción y yo no podía salir a caminar por las calles internas de mi barrio. No podías salir más allá de la manzana, a hacer las compras. Pero el Presidente estuvo hasta altas horas de la madrugada. 60 veces fueron los peluqueros mientras a nosotros nos crecían las canas. La 1 o 2 de la madrugada no son horarios de trabajo, claro que tiene que dar explicaciones.

