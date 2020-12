Marcela Losardo se defendió y negó tener una cuenta offshore junto a su marido

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, se protegió este martes frente a las acusaciones realizadas hacia su persona y la de su marido por la supuesta tenencia de cuentas offshore. “Quiero aclarar que no tengo ninguna offshore y mi marido tampoco” aseguró la funcionaria a través de su cuenta oficial de Twitter.

Losardo compartió una serie de publicaciones mediante los cuales se desvinculó de la apertura de cuentas en un país distinto al de origen, además de ratificar: “no tengo relación con mesa judicial alguna”.

En respuesta a lo publicado por el sitio @ElDisenso y a las declaraciones vertidas en @radio10 por @mendeztomascba, quiero aclarar que no tengo ninguna offshore y mi marido tampoco; no tengo relación con el exministro Garavano ni con mesa judicial alguna. — Marcela Losardo (@mmlosardo) December 23, 2020

A lo largo del hilo difundido en la plataforma, la ministra aseguró que su pareja, Fernando Mitjans, no era nada más que un “miembro del Tribunal de Disciplina de AFA desde 1985” y un “escribano” que la “llena de orgullo” por su “calidad profesional y su honestidad”.

Respecto de sus aparentes vínculos judiciales, aseguró: “No tengo ni tuve relación con operadores judiciales. No fui, no soy ni seré operadora judicial. Mi relación con la Justicia es y será siempre institucional. En mi currículum constan todos mis cargos”

No tengo ni tuve relación con operadores judiciales. No fui, no soy ni seré operadora judicial. Mi relación con la Justicia es y será siempre institucional. En mi currículum constan todos mis cargos. — Marcela Losardo (@mmlosardo) December 23, 2020

Concluyendo con sus declaraciones, Losardo arremetió contra aquellos que radicaron la acusación en su contra diciendo que "parece que algún irresponsable quiere ensuciar a los que venimos a cambiar la Argentina”.

El pasado domingo 20 de diciembre, el portal de noticias El Disenso difundió de un artículo, redactado por Mariana Escalda y Agustín Ronconi, mediante el cual sentenció: “En 1999, Marcela Losardo fundó junto a Alberto Fernández una inmobiliaria y financiera llamada Inmueble Callao 1960 SA... En el 2000, ingresó a la Administración Pública e inmediatamente después de entregarse al servicio de la Patria, logró lo que pocos logran en la actividad privada: empezó a fundar empresas en Miami.”

jfg / ds