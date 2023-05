Marchi aseguró que fue "víctima" de presuntas irregularidades de la obra social del Poder Judicial

Mientras se desarrollaba este miércoles 3 de mayo una nueva audiencia por el juicio político a la Corte Suprema de Justicia, el ex administrador general de la Corte, Héctor Daniel Marchi, cuyo testimonio fue clave la semana pasada en la Comisión, prestaba declaración ante el juzgado de Ariel Lijo por una causa penal abierta por ese motivo. En su declaración testimonial, el contador cercano a Ricardo Lorenzetti reiteró sus acusaciones y remarcó que “el sólo hecho de que me trasladen inmediatamente después de mis informes sobre irregularidades en la Obra Social es una prueba clara de la conexión entre ambos hechos”.

Marchi, recientemente desplazado de su cargo por el voto de los otros tres jueces (maniobra que calificó como una "sanción encubierta" por un informe crítico que él había entregado en el cual destapaba una serie de desaguisados en la obra social, cuya responsabilidad adjudicó a Juan Carlos Maqueda), no se presentó -con previo aviso- a declarar este miércoles como estaba agendado, y volverá a ser convocado como testigo para el martes de la semana próxima.

En su declaración testimonial , el ex funcionario afirmó ser "una víctima" y volvió a apuntar contra Maqueda.

"Es raro que con 150 mil millones de reservas y 0 pesos de deuda y habiendo incorporado tecnología de punta a la Secretaría General de Administración, lo cual informé a los ministros unos días antes, se me haya trasladado sin haberme avisado nada”, declaró.

“El sólo hecho de que me trasladen inmediatamente después de mis informes sobre irregularidades en la Obra Social es una prueba clara de la conexión entre ambos hechos”, sostuvo Marchi.

"No tengo ningún rencor ni animosidad contra los jueces de la Corte, pero los lineamientos que han guiado mi trabajo durante todos estos años, y que fueron compromiso de mi parte con los entonces siete ministros de la Corte que me honraron con la designación, no los dejaré nunca de cumplir”, agregó el testigo.

“He informado irregularidades gravísimas de la Obra Social en la Audiencia ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados e informé de ciertas presiones que habían sufrido funcionarios cercanos a mi persona, por lo que cumplo en dejarlo asentado en este juzgado”, graficó.

A su vez, Marchi subrayó que la Corte había ordenado una auditoría apoyada en su informe de supervisión.

“En él se denunciaron gravísimas irregularidades en la Obra Social. Inclusive las notas de la propia Obra Social dan cuenta de estas irregularidades. Por lo tanto es una información objetiva, contable y probada. No es una mera declaración. Todos los informes de supervisión, recomendaciones y el acta final de trabajo, y los papeles de trabajo que incluyen más de 18.000 fojas, fueron entregados a la presidencia del Tribunal para su remisión a la Comisión de Juicio Político”, expuso el contador cercano a Lorenzetti.

Declaraciones de Marchi sobre Juan Carlos Maqueda y Silvio Robles

A continuación, el funcionario trasladó el foco hacia Juan Carlos Maqueda, que "fue quien estuvo a cargo de la Obra Social hasta el 2021. Este hecho es innegable por las siguientes razones: el Dr. Maqueda lo reconoce expresamente en el mail que se leyó en la Comisión de Juicio Político y que el mismo envió a esa Comisión; antes de que yo ingresara, la Corte, el Consejo y la Obra eran una sola unidad y controlada por el administrador”.

Por otra parte, aclaró que cuando Lorenzetti presidió el organismo "se distribuyeron las áreas entre los ministros (Zaffaroni y Lorenzetti en el CIJ, Argibay en el cuerpo médico forense y la oficina de la mujer; Highton en la oficina de violencia doméstica, etc.). Maqueda quedó a cargo de la Obra y pidió expresamente que no se lo incluyera en una acordada, lo que conozco porque a mí me toca certificar las acordadas; el Dr. Lorenzetti, que era presidente, me dijo que era decisión de Maqueda y este lo ratificó”.

Asimismo, Marchi indicó que “el 7 de abril de 2008 se aprobó el estatuto de la Obra con un directorio (Acordada 5/2008) que rigió hasta el año 2021″.

"Había un directorio, un ministro a cargo y ello rigió pacíficamente durante 13 años, sin ninguna participación de la Administración”, aseveró.

De acuerdo con la declaración del testigo, Maqueda propuso al director Aldo Tonón y a Claudia Madies, pero rápidamente pidió la renuncia a Madies, por lo que solamente el primero se mantuvo en el cargo.

“La designación del médico personal Tonón y de la secretaria privada Marta Herrera es una prueba clarísima sobre el control de Maqueda sobre la Obra Social”, consignó Marchi.

“El Dr Maqueda", prosiguió el contador, "renunció a su rol en la Obra Social y propuso que la administración supervise”. A pedido de Rosatti se designó al Dr Althabe, quien fue contratado el 15 de octubre de 2021.

“El control siguió en manos de Dr. Maqueda y del Dr. Rosatti, pues en el Directorio siguieron Tonón y Althabe. Prueba de ello es que la administración solo presentaba informes”, continuó Marchi.

“Es absurdo decir lo contrario, porque si la administración hubiera estado en control de la obra, no me habría criticado a mí mismo, y la Obra Social hubiese tenido una administración mejor, solo basta ver las 30 recomendaciones que le hice a la Obra Social”, detalló.

En cuanto a Silvio Robles, lo responsabilizó por "los ataques" y múltiples amenazas que ejerció dentro del tribunal.

“Promovió mi desplazamiento y está designando personal en áreas claves como seguridad, administración etc.”, acusó Marchi.

También culpó al funcionario cercano a Rosatti de haber amenazado "a varios empleados, diciéndole que maneja a la mayoría de la Corte y que tienen que obedecerlo porque de lo contrario los traslada”.

Robles, según el testigo, “no comunicó debidamente” el último informe resultante de la auditoría sobre la Obra Social correspondiente a la gestión de Althabe, quien se desempeña como actual director propuesto por Horacio Rosatti.

Marchi deslizó que el informe en cuestión no estuvo a disposición de todos los ministros. “Silvio Robles lo recibió el 26 de agosto de 2022 y este informe fue el que creó el principio de todos los problemas ya que el Dr. Rosatti no quería ni recibirlo ni publicarlo”, declaró.

