Vidal criticó los viajes de egresados gratis de Kicillof: "La falta de clases no se arregla con plata"

La candidata a diputada por Juntos, María Eugenia Vidal, apuntó contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el otorgamiento de viajes de egresados gratuitos a estudiantes de la provincia de Buenos Aires. "La falta de clases no se arregla con plata", sostuvo.

En declaraciones emitidas en LN+, Vidal dijo en alusión a la medida impulsada por el gobernador: "Tiene que entender los problemas no se pueden arreglar con plata. Mis hijos lloraron por no poder ir a la escuela. Insisto, la falta de clases no se arregla con plata".

Acto seguido, sentenció: ''El presupuesto que Axel Kicillof le va a asignar a los viajes de egresados es mayor al que el ministro de educación, Jaime Perczyk, le va a asignar a buscar a 1.300.000 chicos que dejaron la escuela".

Los dichos de la candidata a diputada se producen luego de que Kicillof oficializara desde Villa Gesell, junto a la candidata a diputada Victoria Tolosa Paz, dicho beneficio para 220 mil pibas y pibes, a los que les debemos un aporte desde el Estado".

La cuenta que hizo el gobernador bonaerense habló de "viajes y paquetes por hasta 30 mil pesos por estudiante, para viajar en febrero, marzo y abril próximos a destinos bonaerenses" ya sea "en la costa atlántica, lagos o destinos rurales".

Mientras tanto, y con respecto a la ciudad de Buenos Aires, la exgobernadora comparó: "Se notó que en la ciudad hubo 45 días más de clase, que nos plantamos y fuimos a la Corte Suprema para defender la apertura de escuelas. Se notó la preocupación".

María Eugenia Vidal: "Mi rol va a ser frenar los disparates del kirchnerismo"

Vidal sobre Cristina Kirchner: "Es un engendro de vicepresidenta"

En una entrevista previa con A24, Vidal habló de vicepresidenta Cristina Kirchner. Sostuvo que de encontrársela en persona, le pediría que "apoye al presidente que eligió" y "se haga cargo del 40% de pobreza, 11 de desocupación y las 115 mil Pymes que cerraron".

"Creo que no hay dudas de que la que gobierna hoy es Cristina, lo dije desde el primer día, pero hoy es más evidente", agregó a continuación para luego opinar: "Cristina es un engendro de vicepresidenta que es presidente y el presidente que no preside".

Retomando su diálogo televisivo más reciente, la candidata a diputada hizo una pequeña mención al cruce entre el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y el dibujante Nik. "Con lo de Nik no hay grieta, el que no quiere entender es que no quiere".

En los últimos tramos de la entrevista, consideró que "es más que evidente que esto es una amenaza" y finalizó criticando a Fernández: "No es alguien con quien se pueda acordar nada. Pero más allá de las personas, los valores no se negocian''.

JFG / ED