Alfredo Casero apuntó contra Cristina Kirchner: "Es amiga de los jueces. La dejaron irse a su casa"

El comediante, Alfredo Casero, apuntó este domingo 10 de octubre contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien fue recientemente sobreseída en la causa por el Pacto con Irán, y denunció su amistad con los jueces quienes "la dejaron irse a su casa".

"Los jueces son amigos de Cristina Fernández de Kirchner. Le dijeron 'andá a tu casa'. De a poco vamos aceptando el totalitarismo. esta mina no va a ir presa", sostuvo Casero en declaraciones a Solo una vuelta más (Todo Noticias).

Bajo la misma línea, opinó: "Es doloroso porque uno lo ve y escucha. Te dicen y repiten constantemente que vamos a ser Venezuela. Y ya estamos incluido en una gestión que nos lleva a un lugar. Éste lugar es destruir las instituciones".

El acto y comediante, Alfredo Casero.

Tras criticar a la vicepresidenta, el comediante hizo una pequeña mención sobre Alberto Fernández. Lo calificó de "payaso", a la vez que consideró: "No puede salir a recorrer con ése estado físico. Decí que hay tantos Fernández que la gente se olvida".

Cambiando uno vez más el foco de la discusión, habló de los que "se hacen llamar libertarios" y disparó: "Esta lleno de libertarios que putean a los que no piensan como ellos. Libertarios que todavía no liberaron nada. Se enfrentan con todo el mundo".

"El discurso no es anda, no hay nada detrás del discurso", agregó a continuación, para luego diferenciar al candidato a diputado Javier Milei: "Le agradezco poder decirle a la gente que si trabaja, puede ganar plata. Lo mejor es que no es un hijo de puta".

Marcelo Parrilli: "Lo votan a Milei porque una parte de lo que dice es cierto"

Finalmente, Casero se pronunció de cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre. "A mi me parece que en este momento es verdad que estamos muy cerca de poder sacar el poder que tiene hace años el kirchnerismo en el Estado".

"En el Congreso, puede ser que tengamos el lugar asegurado", anticipó para luego admitir que "el problema va a seguir siendo la Justicia". Junto a ello, dijo estar decepcionado de los hecho por Juntos por el Cambio: "Me pareció una pérdida de tiempo".

"Más allá de las diferencias con algunos de los espacios, tengo confianza en lo que viene. Hay una cosa buena de los argentinos, por primera vez entendemos que nos cagan por el voto y tenemos que tener la inteligencia para poder fiscalizar", sostuvo.

En los últimos tramos de la entrevista, el comediante protagonizó un exabrupto contra la primera dama Fabiola Yáñez, remarcando que "tenemos que dejar de hablar de si a Yáñez le viene o no, mientras nos están llevando al totalitarismo".

JFG