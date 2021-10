Memorándum con Irán: sobreseen a Cristina Kirchner, Zannini, Parrilli, D'Elía, Esteche y demás imputados

El Tribunal Oral Federal N° 8 resolvió por unanimidad sobreseer a la vicepresidenta Cristina Kirchner y otros procesados en la causa que investigaba la firma del Memorándum con Irán como posible acto de encubrimiento del atentado a la AMIA. Así el tribunal cerró así por inexistencia de delito la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por la firma de ese Memorándum, una decisión que podrá ser revisada en la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal si es apelada por la fiscalía o las querellas de DAIA y Familiares de Víctimas del atentado.

El tribunal integrado por los jueces María Gabriela López Iñíguez, Daniel Obligado y José Michilini, sobreseyó también al actual procurador del Tesoro, Carlos Zannini, al senador Oscar Parrilli, en una medida que alcanzó además al fallecido ex canciller Héctor Timerman, al viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, y al ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, a los dirigentes sociales Luis D'Elía y Fernando Esteche entre otros, según un fallo de 387 carillas al que tuvo acceso la agencia oficial de noticias Télam.

Los jueces analizaron los argumentos de las partes y, ante la prueba expuesta en las audiencias orales y públicas concluyeron que "el Memorandum de entendimiento con Irán, más allá de que se lo considere un acierto o desacierto político, no constituyó un delito".

Una de las audiencias virtuales que hubo este año por la causa del Memorándum con Irán. (Foto: NA)

Asimismo, la resolución incluyó a Eduardo Alberto Zuain, Angelina María Esther Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Luis Ángel D’Elía, Fernando Esteche, Jorge Alejandro Khalil y Ramón Héctor Allan Bogado.

Los jueces Iñiguez, Obligado y Michilini concluyeron que "los hechos por los que fueran requeridos no constituyen delito" y dejaron sentado que "el presente proceso no afecta el buen nombre y honor" de quienes estuvieron imputados.



Así el TOF 8 cerró así por inexistencia de delito la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por la firma del Memorándum, una decisión que podrá ser revisada en la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal si es apelada por la fiscalía o las querellas de DAIA y Familiares de Víctimas del atentado. Asimismo, como consecuencia de su fallo, el TOF 8 dio por concluidos los preparativos que se realizaban para un juicio oral.



Hace unos días, y luego que las defensas de los imputados reclamaran el cierre del proceso, en una nueva audiencia de debate encabezada por los jueces del Tribunal Oral Federal N°8 el fiscal Marcelo Colombo había rechazado ese pedido, señalando que no se había registrado pruebas nuevas o contundentes que probaran que no hubo delito. Con el fallo de este jueves, los jueces del TOF N°8 no dieron curso al pedido de Colombo, coincidiendo con su fallo con lo que pedían los defensores de los imputados, al señalar que "no hubo delito".

