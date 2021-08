Alfredo Casero contra Alberto Fernández: "Prefiero a Cristina antes que un remisero con comentarios de espectador"

El actor y comediante, Alfredo Casero, arremetió este lunes 9 de agosto contra el presidente Alberto Fernández y consideró que prefiere a la vicepresidenta Cristina Kirchner antes que a un "remisero con comentarios de espectador”.

"El presidente Alberto Fernández no me representa. Lamento muchísimo que hayamos llegado a esto, prefiero a Cristina (Kirchner) antes que a este remisero con comentarios de espectador", remarcó Casero en una entrevista a Una vuelta más (Todo Noticias).

Manteniendo el foco en la figura del presidente, lo calificó de "tarado" por que "no se da cuenta de lo que pasa alrededor". "La persona que no ve lo que le pasa alrededor es un tarado. Y eso es el presidente", volvió a resaltar una vez más.

En relación a los dichos recientes de Fernández, que entre otras cosas admitió que su "vocación revolucionaria sigue viva", opinó: "¿A qué revolución se refiere? Decime qué revolución hizo el presidente. Es un mediocre que no debe saber las tablas".

Y agregó: "El presidente no dice nada. Tiene la altura de un mal abogado de Talcahuano y Paraná. Cuando el diario Clarín levanta partes de Twitter, deja de tener razón de ser". "Ahora no hay opciones políticas", criticó Casero en vista a las elecciones legislativas.

Acto seguido, realizó una comparación de su persona con la del expresidente Mauricio Macri, caracterizando: "Mauricio Macri, a diferencia de los abogados, como es ingeniero, debe terminar la obra. Los abogados pueden cajonear, los ingenieros no".

Alfredo Casero: "Mientras que la gente que recibe planes y los presos voten, ellos tienen clientela asegurada"

"Macri es proactivo a lo moderno porque está dándome una obra", añadió y luego procedió a hablar de los precandidatos a diputado nacional tanto de Juntos como del Frente de Todos. Partiendo por la oposición, puso el foco en Facundo Manes.

"Es un vendedor excelente de autos en la Ruta 202, no le creo nada". A continuación, habló sobre su rival en provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, sobre quien dijo nada más que "no es Churchill" y tampoco "es un conductor nato como otros referentes".

Finalmente, se pronunció respecto de María Eugenia Vidal: "Es una cosa que no levó, no llegó ni a flan". Sobre el espacio oficialista, hizo mención a Victoria Tolosa Paz, catalogándola como un "sambódromo" y Daniel Gollan que, para Casero, es "cadáver y muerte".

En los últimos tramos de la entrevista, el actor y comediante se sinceró para concluir con el diálogo televisivo: "Votaría a cualquiera en contra de este gobierno. No quiero más esto, que no me tomen de estúpidos. No quiero que me tomen de boludo".

JFG / ED