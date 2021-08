María Eugenia Vidal: "En el Frente de Todos no hay democracia"

La precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, consideró este sábado 7 de agosto que los "ruidos" en la interna de la alianza opositora son "síntomas de democracia interna" y advirtió que en el Frente de Todos "no la hay".

"No arrancamos bien (la campaña electoral). No creo que la discusión sea entre nosotros. Los adversarios en la Argentina están muy claros. Es bueno que (Facundo) Manes se involucre en política y que Diego (Santilli) quiera ir a la Provincia. Son complementarios en muchos aspectos. Los dos pueden aportar cosas distintas. Yo creo que Diego puede ser mejor candidato que Facundo, porque creo en la Provincia se necesita a alguien con experiencia en seguridad, que sabe dialogar, que tiene mucho camino recorrido", sostuvo la ex gobernadora bonaerense.

Durante su participación en La Liga de Radio Rivadavia, la referente del PRO analizó la interna opositora y los chispazos del arranque de la campaña electoral. "No estamos en un espacio político con un dedo único. Todo este ruido también es síntoma de democracia interna. En el espacio del Frente de Todos no hay democracia. Si no creés en la competencia y en la democracia en tu propio espacio político, tampoco lo vas a aplicar hacia los ciudadanos", señaló Vidal.

Vidal dijo que Alberto Fernández "le debe explicaciones a las personas que perdieron la vida"

En esa línea, agregó: "Tenemos listas más amplias. Se muestra un Juntos por el Cambio que se abrió: frente a la crítica de 'están cerrados, no escuchan, son endogámicos´, sumó más personas, somos más de los que éramos en 2019".

A la vez, se refirió a la división entre "halcones y palomas" en la interna de Juntos por el Cambio: "Cuando me dicen paloma me sorprendo, porque me he involucrado y con convicción en peleas de verdad, con mafiosos, narcotraficantes, con sindicalistas corruptos, con policías corruptos".

Además, la postulante de Juntos por el Cambio consideró que "esta no es una elección más" y remarcó: "Es la posibilidad ponerle un freno a todo eso que no estamos de acuerdo: el atropellamiento, el avasallamiento, a que vayan en contra de nuestras libertades, que quieran cerrar las escuelas, que quieran discutir superpoderes, que sigan ahogando a la clase media. Es un límite que estemos ahí e impedir la mayoría del oficialismo".

"Este atropello y avasallamiento del último año y medio nos demostró que un Gobierno que nos prometió que volvía distinto, volvió igual", subrayó.

Vidal habló sobre los cruces dentro de Juntos e insistió en que "la pelea no es el camino"

Finalmente, la ex gobernadora bonaerense se refirió a la polémica generada por los dichos del diputado nacional del PRO Fernando Iglesias sobre la visita de la actriz Florencia Peña a la Quinta de Olivos en 2020.

"El tuit de Fernando estuvo mal y lo que está mal hay que decirlo. Como espacio, nos hace mejores reconocer lo que hacemos que está mal. Eso (el tuit) no nos suma, nos resta", planteó.

Y concluyó: "Dicho esto, el oficialismo intentó correr el foco de la discusión, que es que el Presidente y su equipo creen que tienen privilegios y no predican con el ejemplo. No es por una visita, sino por un conjunto de visitas sistemáticas de visitas que no pueden explicar: el personal trainer, el peluquero, una fiesta de cumpleaños. No alcanza la generalidad de `yo soy el Presidente siempre y estoy gobernando las 24 horas´: en una fiesta de cumpleaños no estás gobernando".

ED