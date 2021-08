Jorge Asís: "Fernando Iglesias es la tobillera electrónica que Macri y Bullrich le dejaron a Larreta y Vidal"

El escritor Jorge Asís opinó este miércoles 4 de agosto sobre la interna en Juntos y el escándalo de las visitas a Olivos. El periodista conectó ambas situaciones con el diputado nacional Fernando Iglesias sobre el que dijo "es la tobillera electrónica que Macri y Bullrich le dejaron a Larreta y Vidal".

Entrevistado por A24, Asís manifestó. "Veo compleja a la oposición. Fernando Iglesias es la tobillera electrónica que Mauricio Macri y Patricia Bullrich le dejaron a Horacio Rodríguez Larreta y a María Eugenia Vidal. Larreta enjauló a los halcones pero hizo concesiones".

"Esta elección para Vidal es más difícil que la de 2015, todavía no explicó bien el desplazamiento, hay contradicciones en la lista, no es lo que ella y Larreta hubieran querido", expresó.

En esa línea, el escritor continuó: "Fernando Iglesias podrá gustarte o no pero es un colega, no tiene nada de malo disculparse. Son políticos que hacen política de los medios de comunicación, se sarpan, como hizo este chico Martín Tetaz banalizando al holocausto".

Cuando le consultaron si el escándalo por las visitas a Olivos le hacen daño al Gobierno, respondió: "No, menos en el peronismo, el que no lo va a votar a Alberto Fernández no le hace nada. Golpean la puerta equivocada, podes consolidar el voto de los convencidos".

"Si el enfoque que le quieren dar a la campaña son las vacunas o lo de Olivos el gobierno está tranquilo, nadie habla del tema social", agregó Jorge Asís.

Asimismo, afirmó: "El nuevo ministro (de Desarrollo Social) la va a tener difícil, Juanchi Zabaleta". Y en cuanto a la vacante en el Ministerio de Defensa, dijo: "Hubo desprolijidad del gobierno, embala a Agustín Rossi como candidato y aparece otra candidatura que es el interés que tiene la doctora Cristina Kirchner de tenerla a la senadora Sacnun. Lo peor de todo es que sacás a un ministro que era muy bueno en Defensa".

"La doctora le va a dar importancia a Santa Fe, va a hacer apariciones selectivas, el país que sale va a ser bastante parecido al actual", agregó y sentenció: "La campaña lo ordenó al gobierno, está ordenado detrás de la campaña".

Por último, sobre la interna en Juntos, comentó: "Facundo Manes en el interior de la provincia de Buenos Aires te compensa lo que puede perder con Diego Santilli. Ahí tenés que ordenar, los amagues de Elisa Carrió no son menores. Hoy el facundismo es todo lo que el representa y la capacidad que tiene Emilio Monzó para el armado territorial. Es la primera elección del PRO donde no está ni Marcos Peña ni Jaime Durán Barba".

