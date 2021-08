Fernando Iglesias: "Está claro que el objetivo es sacarme del Congreso"

El diputado nacional del Pro, Fernando Iglesias, indicó que el kirchnerismo quiere correrlo de la Cámara de Diputados para evitar discutir “lo que tienen que discutir", en referencia a la situación sanitaria, económica y educativa. También rechazó los supuestos dichos sexistas que recaen contra su figura y puntualizó que nunca le dijo "petera" a Florencia Peña.

"Está claro que el objetivo es obviamente sacarme del Congreso y no discutir lo que tienen que discutir", señaló el congresista del interbloque de Juntos por el Cambio. En la entrevista con Radio Rivadavia agregó que el Gobierno nacional busca desviar el foco del "desastre sanitario, económico y educativo que hicieron".

Diputadas de Juntos por el Cambio repudiaron los dichos de Fernando Iglesias sobre Florencia Peña

Las manifestaciones de Iglesias vienen en respuesta al pedido de un grupo de diputados del oficialismo que busca excluirlo de la cámara alta por presuntos dichos sexistas y machistas. El legislador macrista quedó en escena tras sugerir que el año pasado hubo "visitas sexuales" al presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos que involucraron a Florencia Peña, Úrsula Vargues y Sofía Pacci.

"El Gobierno no tiene cómo explicar qué hacían ahí toda esa gente que concurrió, en particular, Florencia Peña, Úrsula Vargues y Sofía Pacci", mientras el resto de la gente se estaba "fundiendo" y "el papá de Solange no podía despedir a la hija que se estaba muriendo de cáncer", señaló.

“He sido muy claro, picante pero respetuoso. No es la casa privada del presidente. Es la residencia del presidente de la República Argentina. Es un edificio tan oficial como la Rosada o el Congreso", explicó en la entrevista radial.

Al respecto de las fuertes acusaciones sobre su figura, Iglesias rechazó las críticas sobre presuntos dichos sexistas y machistas contra la actriz Florencia Peña y habló de una estrategia de "victimización" en los medios para "cambiar el eje de la discusión".

Sobre la famosa actriz mencionó que nunca la llamó "petera" o "puta", términos que ella utilizó en su descargo mediático. Aclaró que solo acusó a Peña de "complicidad con esta banda de mafiosos", en referencia a los kirchneristas.

Victoria Tolosa Paz: "Fernando Iglesias es violento, tiene la misoginia adentro"

También dijo estar de acuerdo con el feminismo pero marcó una diferencia con su rama “trucha”, que “es usada para ocultar la tremenda situación que atraviesa el país y el robo descarado de estos delincuentes".

En cuanto a las críticas provenientes de integrantes de su propio espacio político, por sus dichos presuntamente misóginos y machistas, Iglesias evitó polemizar y puntualizó: "Tengo claro quiénes son nuestros enemigos. No están de nuestro lado. Están enfrente”.

mf / ds