María Eugenia Vidal pidió que la Selección se mantenga "al margen de la política"

A horas del partido que pude generar la alegría de millones de argentinos y argentinas, la diputada María Eugenia Vidal (PRO) intentó marcarle la cancha a la dirigencia política y consideró "está mal que alguien que no sea del equipo esté en una foto" tras la final del Mundial de Qatar 2022.

"Creo que la Selección se debería mantener al margen de la política. Me parece mal que alguien, que no sea de la Selección, esté en una foto porque no se lo ganó", sostuvo la ex gobernadora bonaerense en una entrevista con la señal de noticias La Nación+.

Ante la chance de que la Selección sea recibida en la Casa Rosada una vez que arriben a la Argentina tras su participación en la Copa del Mundo, Vidal insistió en que "ni el Presidente (Alberto Fernández), ni nadie debería" politizar el momento.

En el mismo sentido, opinó: "Los que se lo ganaron fueron ellos y el DT. No fuimos ninguno de los que hacemos política. Por eso en la foto tienen que estar los que se lo ganaron, y los que nos dieron esta alegría".

Alberto Fernández no viaja a Qatar

El presidente Alberto Fernández confirmó a través de Twitter que verá la final del Mundial 2022 en la Quinta de Olivos, y así descartó la posibilidad de ir a Qatar.

"Como millones de compatriotas, disfrutaré la Final de la Copa del Mundo en casa. Viviré este momento fantástico como hasta ahora, junto a mi gente. En la cancha van a estar los mejores de los nuestros y en la tribuna una gloriosa hinchada. Además, cábalas son cábalas", señaló el mandatario.

El viernes recibió a un grupo de chicos en la Casa Rosada donde dejó una predicción del resultado del partido.

"Vamos a salir campeones", aseguró el mandatario, al tiempo que agregó: "Nos queda un pasito más, pero tenemos que estar muy orgullosos de lo que hizo nuestro equipo porque han hecho algo increíble. Tenemos un equipo técnico formidable que ha sabido jugar al fútbol respetando principios futbolísticos, jugando un fútbol lindo como nos gusta a los argentinos".

AR / MCP