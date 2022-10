María Eugenia Vidal: “Tenemos que poder competir en una PASO opositora sin hostilidad”

—¿Leíste el libro “Para qué” de Macri?

—Sí, lo leí y le dije a él que me gustó mucho. Para muchos jóvenes que tienen vocación política o quieren involucrarse es muy valioso que él transmite su experiencia como presidente de Boca, como jefe de Gobierno y como Presidente. Es bueno que alguien que pasó por esos lugares escriba sobre lo que aprendió.

— En un momento Macri los miró a vos, a Larreta, a Bullrich y a Pichetto les dijo: “qué lindo que estén todos juntos”.

—Me encantó esa frase. Siempre estuvimos juntos. Gobernamos juntos de 2015 a 2019, salvo en el caso de Miguel que se sumó ese último año. Ahí está expresando la mirada de muchos argentinos que nos están pidiendo unidad, que no perdamos tiempo en novelas de vanidades. Entre todos nos respetamos y valoramos, más allá de las tensiones por las PASO y la competencia. Tenemos que poder competir en una PASO opositora sin hostilidad.

—¿No creés que entre Larreta y Bullrich ya existe esa hostilidad?

—Nadie tiene que hacerlo, no hay margen con los argentinos para ponernos en un lugar donde nos ponemos a descalificar a alguien. Sí hay que discutir ideas, de políticas públicas, de cómo vamos a transformar la Argentina. Hay una clara conciencia de unidad y todos sabemos que al día siguiente de las Primarias, como en 2015, tenemos que estar todos juntos. En 2021 se compitió en 17 provincias en PASO y al día siguiente los perdedores estaban con los ganadores.

—¿Cuál es tu objetivo para 2023?

—Después de acompañar a Mauricio en 2011 en la Ciudad gobernando para tres millones de vecinos y haber gobernado a 17 millones de argentinos en la Provincia, siento que mi próxima etapa es la Presidencia. Para eso me preparo todos los días: voy a terminar de recorrer el país a fin de año, no solo a las grandes capitales donde van todos los políticos sino también a las pequeñas ciudades, al interior profundo. Tengo un equipo y un plan económico. Luego vendrán las candidaturas, pero mi vocación de ser Presidenta está.

—¿El Gobierno llegará a sacar las PASO?

—Si tuvieran los votos ya las estarían sacando. Por algo no lo tratan: no tienen consenso interno. Si lo hacen, si logran los votos, van a confirmar una trampa, como lo hicieron en San Juan, en Salta y en Chubut. Lo que más me enoja no es eso, porque vamos a competir con PASO, sin PASO, sino la energía y el tiempo que le dedican a eso, y al Gran Hermano y las recomendaciones del Inadi. Es tiempo que no están dedicando a la inflación y a la inseguridad.

—¿Qué sentiste cuando el Presupuesto tuvo recortes en Educación y Baradel se quedó callado?

—El silencio de Baradel ante el cierre de escuelas, ante el recorte de salarios en la Provincia, que se cayeron en el 2021 y van a terminar caídos en 2022 si no hacen una paritaria antes de fin de año, y ante un almuerzo que está en $ 148, se confirmó ante este recorte. No defiende la educación pública sino un espacio político. Ahora le quedó claro a la gente.

—¿Qué pensás de la ausencia de diputados cuando se discutían los aumentos impositivos?

— El Presupuesto es el “Plan llegar”, lamentablemente se votaron beneficios para Camioneros y nuevos impuestos, como la tasa aeroportuaria, que la oposición podría haber evitado si estaban todos los diputados, como el bloque de los libertarios, en sus bancas.

—¿Qué opinás del fenómeno libertario?

—Con el tiempo cada uno tiene que mostrar quién es y qué piensa. Estar a favor del tráfico de órganos o de la venta de niños, pensando que es parte del pensamiento liberal, o ahora decir que todos los políticos somos la casta y no venir a todas las sesiones como los demás. La casta estaba ahí trabajando para defender que no se aumenten impuestos. Lamentablemente los hechos no están demostrando que sostengan lo que dicen con lo que hacen.

—¿Por qué tu candidato a gobernador es Cristian Ritondo?

—Cristian es el mejor candidato que tiene JxC. La principal preocupación, además de la inflación, es la inseguridad. Cristian es el único ministro de Seguridad que cumplió su mandato, conoce la Policía Bonaerense, no tuvo nunca una rebelión policial, manejó 90 mil personas y echó a 13 mil por causas de corrupción, violencia de género e institucional. Además bajó un 36% los homicidios y un 50% los secuestros.

—¿Qué opinás sobre la pelea en la Ciudad por la jefatura de Gobierno?

— Para mí el sucesor de Horacio en la Ciudad tiene que ser del PRO, tanto Mauricio como él hicieron un gran trabajo en los últimos 16 años y en el PRO hay equipo de sobra para continuar ese trabajo.