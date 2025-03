María Luján Telpuk apuntó al vuelo privado de Laura Belén Arrieta y las valijas sin registrar: "Nunca me pasó"

María Luján Telpuk, la agente de Seguridad Aeroportuaria que descubrió la valija de Antonini Wilson en 2007, habló sobre el vuelo privado que Laura Belén Arrieta tomó para arribar desde Miami hacia Argentina, al respecto el que el periodista Carlos Pagni afirmó que no habían registrado su equipaje.

"No sé cómo se manejan ahora realmente, han pasado muchos años y ha cambiado mucho el tema de Seguridad Aeroportuaria. Desconozco cómo se manejan. En su momento, cuando pasaba que se quedaban, no se quedaban tantos días. Nunca me pasó", señaló en diálogo con Radio Splendid.

Sobre el caso de la mujer que ingresó al país con 15 valijas y evitó la Aduana, agregó: "No tengo mucha información, porque ahí donde pasó lo mío entiendo que sacaron ese sector de vuelos privados, y esto que pasó ahora es justamente en un vuelo privado. Calculo que habrá llegado a Ezeiza, no estoy segura".

"Lo mío venía de Venezuela, era el sector de vuelos privados en Aeroparque. No sé este vuelo particular dónde fue que aterrizó al aeronave. Eso por un lado, y por otro lado, sería fantástico saber quién da una orden de semejante magnitud, que algo no se tenga que controlar", remarcó.

Recordando la experiencia que le tocó vivir en 2007 con las valijas de Antonini Wilson, añadió: "En mi caso particular no me pasó que alguien me haya bajado una línea de que yo esa noche no tenía que controlar, sí me lo dijo la persona que estaba parada al lado mío, que no revisáramos y que dejáramos pasar todo".

"Primero actúa la Aduana, al ser un vuelo internacional, y en caso de que la Aduana no quiera hacer el procedimiento de control de equipaje, yo lo puedo hacer porque tengo la autoridad para hacerlo, que fue lo que pasó conmigo", amplió.

Al respecto del caso que la tuvo como protagonista, desarrolló: "Me pasó cuando me dejaron un carro cuando yo operaba la máquina de rayos, con un montón de valijas que venían de España. Iban a quedar unas horas ahí y después se las llevaban. Obviamente, yo pedí controlarlas, Aduana tenía que controlarlas, porque venían de España, y fue donde yo descubrí 5 millones de euros".

"Supuestamente arriba venían patas de jamón, de regalo, eran valijas con regalos para empresarios, eso fue lo que me dicen en su momento. Yo, inquieta y fanática de mi trabajo, dije 'lo quiero revisar' porque esto caía en la pista y es ingresar una valija de esas, eran como veinte. Lo hablé con Aduana, veo que tenía doble fondo, la hago abrir y había euros, cinco millones de euros", señaló.

"No es habitual que quede un avión en hangar. Salvo que el propietario tenga ahí su hangar, hablamos de grandes empresarios, que tienen sus aviones privados y hangares, eso puede pasar. Pero desconozco cómo se manejan ahora con el equipaje que está ahí arriba", insistió sobre lo insólito del caso.

La mujer sostuvo que "hay autoridades y superiores dentro de un aeropuerto que tienen el poder para decir 'esto se tiene que revisar'" y que "el tránsito tiene un tiempo". Además, sugirió: "Era justo la campaña electoral de Cristina (Kirchner) y, si no estoy equivocada, ahora estamos en un año electoral".

"No me sirvió de nada ser tan honesta. Mi tranquilidad no tiene precio, pero la pasé tan mal por hacer las cosas tan bien, que es raro", concluyó la mujer que reveló que ahora vive en el campo y se dedica a la restauración de muebles y a la decoración. Asimismo, confirmó que le ofrecieron trabajar en política pero no aceptó las propuestas.

El Gobierno Nacional dio detalles sobre el vuelo privado que Laura Belén Arrieta tomó para arribar desde Miami hacia Argentina. Ocurrió luego de que el periodista Carlos Pagni afirmara que las autoridades aeroportuarias no habían registrado su equipaje, "con una cantidad de valijas", alentados por una orden.

Según pudo reconstruir este medio, la aeronave de matrícula extranjera despegó desde Miami el 25 de febrero con destino a Buenos Aires y aterrizó ese mismo día en Aeroparque. "Al avión arribado se le efectuaron los controles de rutina. Los mismos no arrojaron novedad", manifestaron.

Luego agregaron: "El avión quedó a la guarda en el hangar de Royal Class, EN SITUACIÓN DE TRÁNSITO conforme las normas vigentes en materia aeroportuaria, y partió días después con destino al exterior. El mismo avión parte el día 05/03 de Buenos Aires con destino a Tenerife, destino final París".

También ampliaron que hizo escala en Tenerife, España, el 5 de marzo, para completar su destino al día siguiente en Francia. Respecto a Arrieta y la información que develó Carlos Pagni en LN+ indicaron: "La pasajera bajó únicamente con un Carry On y una valija al que se le realizó el procedimiento de rutina y el vuelo partió días más tarde a su destino final, Francia".

