Piden información al Gobierno sobre la mujer ligada a la CPAC que ingresó al país con 15 valijas y evitó la Aduana

El diputado nacional Maximiliano Ferraro notificó que la Coalición Cívica realizó un pedido de acceso a la información pública luego de que se conociera que Laura Belén Arrieta, representante de la CPAC (Conferencia Política de Acción Conservadora), ingresó al país con quince valijas sin someterse al control de la Aduana, supuestamente por orden del presidente Javier Milei. El caso recordó lo sucedido en 2007 con Guido Antonini Wilson, el empresario venezolano detenido con una maleta con casi 800.000 dólares sin declarar.

El legislador reveló que solicitó detalles respecto a quién dio la orden en la Aduana para que Arrieta pasara sin control, a raíz de la denuncia realizada por el periodista Carlos Pagni en su programa Odisea Argentina (La Nación+). Asimismo, se busca saber qué agentes de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) intervinieron, precisiones del avión en el que viajó y registros fílmicos del ingreso de la mujer.

Para los que viajan al exterior en 2025: ¿Qué productos se pueden ingresar al país sin pagar impuestos?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Dicen que la semana pasada apareció un vuelo privado, con una señorita llamada Laura Belén Arrieta, que aparentemente está ligada a la CPAC, ese núcleo del que participa mucha gente del Gobierno con (el presidente estadounidense, Donald) Trump. Supuestamente llegó desde Miami con una cantidad de valijas, al parecer eran muchas", había comentado el conductor televisivo.

En esa línea, añadió que cuando fue el operativo de control de la policía aeronáutica llegó "una orden de arriba" en la cual le expresaron a los agentes que "no habia que mirar nada acá", en referencia al equipaje de la joven. Luego, expresó: "¿Pasó? Hay que verificarlo, pero en la Aduana está versión la dan como segura".

A raíz de la revelación, Ferraro realizó el pedido de información pública y dio constancia de ello a través de una publicación que hizo en su cuenta de la red social X, bajo la pregunta de, "¿Qué no había que mirar?".

"El episodio genera serias dudas sobre quién dio la orden de flexibilizar los controles aduaneros y qué intereses se esconden detrás de este tratamiento especial. Se sabe que Arrieta participó en la CPAC, la convención internacional de la derecha conservadora, que se desarrolló en Argentina", indicó el jefe de bloque de la Coalición Cívica en la Cámara Baja.

La Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) es un evento político anual con activistas conservadores y representantes electos de los Estados Unidos. El año pasado, la Argentina se convirtió en sede por primera vez y fue presidida por Milei. En el caso de Arrieta, la joven se la ha visto en imágenes junto al mandatario libertario y otros dirigentes conservadores como el diputado brasileño Eduardo Bolsonario, hijo del expresidente Jair Bolsonaro; y el legislador español Santiago Abascal, líder de Vox.

Por último, Ferraro sentenció que si el Gobierno “predica la transparencia, debería esclarecer de inmediato este episodio”. “La discrecionalidad en los controles aduaneros no solo compromete la seguridad y la legalidad del comercio exterior, sino que también evidencia un doble estándar inaceptable”, concluyó el diputado.

En el listado de "preguntas que necesitan respuestas", explicó que se pidió información al Ejecutivo sobre "¿Quién dio la orden en la Aduana para que Arrieta pasara sin control?", "¿Qué tipo de vuelo fue, de qué aerolínea o empresa y en qué aeropuerto aterrizó?", "¿Cuál es la matrícula del avión en el que llegó?" y "¿Qué personal de la PSA y de la Aduana intervino en este supuesto procedimiento irregular?", entre otras cuestiones.

El caso Antonini Wilson

El 4 de agosto de 2007, Guido Antonini Wilson intentó ingresar una valija con 790.550 dólares a través de la terminal Sur del Aeroparque Jorge Newbery, en la Ciudad de Buenos Aires. El empresario venezolano llegaba al país en un avión de la ex Enarsa y por el caso se inició una causa penal, ya que se investigó si tenía como destino el financiamiento de la campaña presidencial de Cristina Fernández de Fernández.

El Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 condenó al ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) Claudio Uberti -uno de los pasajeros del vuelo- a 4 años y 6 meses de prisión. También fueron condenados cuatro ex aduaneros a penas de prisión en suspenso de 10 meses a un año de prisión. En cambio, el tribunal absolvió a al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, los otros dos ex funcionarios que llegaron a juicio.

Por su parte, Antonini regresó a su país y quedó en libertad en Miami, Estados Unidos, a cambio de su testimonio, participando como colaborador en marzo de 2013. Según la Justicia estadounidense, el dinero provenía de PVDSA y el poder Judicial argentino siempre buscó su extradición, pero no la logró.

FP / Gi