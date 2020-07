Mario Negri dijo que "No hubo acuerdo" con Fernández: "No fuimos a sacarnos una foto"

El presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, habló sobre la reunión que mantuvieron por teleconferencia con el presidente Alberto Fernández, y aseguró que la oposición "no fue a sacarse una foto" y dijo que "hoy no se ha llegado a ningún acuerdo" porque solo "hemos cruzado una conversación respetuosa".

"Es la primera reunión que tenemos en 7 meses de gobierno el bloque de diputados y senadores de Juntos por el Cambio a quien la sociedad le depositó el carácter de oposición más grande", señaló el diputado en diálogo con Todo Noticias pero advirtió que "no hay que sobreactuar, ni sobredimensionar, las reuniones. Los argentinos somos propensos a grandes fotos que después las destruye el viento".

En esa línea, siguió: "Las fotos en política deben ser las consecuencias de los acuerdos, no el anuncio de un diálogo. Hoy hemos dado un pequeño paso frente a un abismo enorme entre la incertidumbre de la salud, la incertidumbre de la economía y el futuro.

"Tengo un sabor agridulce. Como no era un ida y vuelta, solo se abre una puerta dentro de enormes diferencias. No fuimos a sacarnos una foto. Estamos lejísimo de eso. Hay que evitar a cualquier default político. Hoy no se ha llegado a ningún acuerdo ni se ha avanzado, solo hemos cruzado una conversación respetuosa que debe ser tenida en cuenta. No hemos actuado con ingenuidad, actuamos con responsabilidad. No podemos hablar con hipocresía. Ha habido duros cruces, se nos ha dicho de todo. No fuimos a hablar de odiadores", manifestó.

En cuanto a la agenda de los temas que trataron con el mandatario, explicó: "Había una agenda de iniciativas parlamentarias donde había un proyecto de moratoria, ampliación del presupuesto, deuda y títulos de moneda nacional y análisis de pandemia. Lo que decimos públicamente, los dijimos respetuosamente ahí: La incertidumbre, los problemas con la economía, la inequidad en la distribución de los recursos entre provincias y municipios, falta de certidumbre para ver cómo va a ser la salida de la pandemia, necesidad de bajar el nivel de agresión".

"En la política frente a las grandes crisis, el diálogo incluso con el adversario más fuerte, es el que puede hacer desempantanar el problema. No estoy seguro de que en el gobierno piensen todos lo mismo", agregó.

En ese sentido, añadió: "También hemos manifestado ha tenido 8 defaults, pero guarda con el default político que llega cuando no se respeta el libre juego de las instituciones, la independencia de la justicia y la libertad de expresión".

Sobre este tema, alertó: "No puedo asegurar que estén en riesgo (las libertades), digo que están menguadas. En algunos casos resultado del casi estado de excepción producto de la crisis, la libertad de movimiento, de transporte, están cedidas en orden a que no nos contagiemos, pero eso también genera concentración de poder. Cuanto más rápido volvamos a la normalidad institucional, mejor".

"Uno de cada 2 argentinos, cuando salgamos de la pandemia va a ser pobre porque va a aumentar un 14 o 15%", proyectó Negri. "Que lo controlen va a ser mejor para el presidente. La AGN debería auditar los gastos de la pandemia, eso le va a dar más tranquilidad al gobierno", dijo.

"El que tiene que poner la agenda del país y convocar a discutir es el gobierno. Tiene que poner la agenda del orden de prioridades. En ningún país del mundo la justicia está de feria 7 meses, eso debilita la república. El gobierno tiene 220 días, de los cuales 110 lo ha llevado la pandemia", agregó.

Para concluir, manifestó: "Las sociedad donde se cultiva el odio se destruyen. El que cree que el que vuelve al Gobierno es porque le dieron una oportunidad para el odio, destruye el futuro y el país".

