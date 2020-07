En diálogo con Alberto, la "oposición de segunda" apuntó a JxC: "Da asco lo que hicieron"

Tras reunirse con los referentes de Juntos por el Cambio, el presidente Alberto Fernández inició esta tarde la segunda reunión de la jornada con sectores de la oposición parlamentaria en medio de la polémica sobre la "oposición de primera y segunda" debido a que JxC pidió un trato preferencial por ser la oposición mayoritaria.

Desde la Quinta de Olivos, Fernández lidera una videoconferencia con los diputados opositores Eduardo "Bali" Bucca, José Luis Ramón y Nicolás del Caño, entre otros. También participan los senadores nacional Alberto Weretilneck, Magdalena Solari y Juan Carlos Romero, entre otros.

Según pudo saber PERFIL, el primer tema que se trató en la reunión fue el rechazo de Juntos por el Cambio a la reunión argumentando que la invitación tendría que haber sido enviada con mayor anticipación y que el bloque opositor mayoritario debe tener otro trato.

El primero en tomar la palabra fue el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien pidió disculpas por el conflicto con JxC y esta reunión con la oposición dividida: "La voluntad del presidente era hablar con todos los bloques. A pesar de que no deberíamos les pido disculpas. La democracia es toda el espacio político. Valoramos mucho la paciencia y el respeto con el que aceptaron esta situación a pesar de algún enojo por esta discusión de sectores de primera y de segunda. Para nosotros son todos de primera".

"No todo vale en política", les dijo Alberto F a diputados y senadores de Juntos por el Cambio

Luego de este inicio de Massa, el diputado del interbloque Unidad Federal, José Luis Ramón, abrió con una fuerte crítica contra la oposición mayoritaria: "Me da asco lo que hicieron. Como si fuéramos de primera y de segunda, como si Juntos por el Cambio fuera la única oposición".

El mendocino también lanzó cuestionamientos a Alfredo Cornejo por sus dichos de separar la provincia de Mendoza de Argentina: "Queremos ser constructivos. No queremos separar la provincia de la Argentina. Cantamos el himno con orgullo". Y culminó: "Son un grupo de diputados irrespetuosos los de JxC.

Por su lado, el diputado del bloque Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, también se sumó a las críticas con un chiste: "A Córdoba Federal no nos disminuye, han cascoteado a la Mona Jiménez, imagínese Esto es asunto cerrado, tenemos una trayectoria".

Otro de los que habló fue el senador nacional Alberto Weretilneck quien compartió "el logo de Argentina unida" quien introdujo el tema turístico ya que en su provincia, Río Negro, es uno de los principales sectores.

El diputado del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño, fue otro de los que adhirió a las críticas de JxC: "Es antidemocrático su planteo". Sin embargo, luego también apuntó contra el Gobierno por la desaparición de Facundo Castro y los casos de "gatillo fácil": "A Castro la última vez que se lo vio entró a un patrullero de la bonaerense. También estuvo el caso impune de Chaco. Y el de Facundo en el Bajo Flores, un pibe de 18 años murió por una bala policial cuando iba la kiosko. Esto no es menor". Lo mismo expresó la diputado de izquierda Romina Del Plá quien habló de los casos de "gatillo fácil" y dijo que lo de Juntos por el Cambio fue un "chantaje".

Alberto Fernández recibirá a la oposición en dos grupos separados

La diputada Alma Sapag también se plegó a los cuestionamientos: "Si hubieran tenido una queja tendrían que haberla hecho en el parlamento. No tienen títulos de nobleza ni de primera. Deben pensar que son parte de una aristocracia. Fue un actitud mezquina. ¿Donde esta la épica de la responsabilidad? Es no saber convivir. Ellos sacaron lo pero y nosotros lo mejor. Nos consideran de segunda por ser populares".

En esa línea, Eduardo Bali Bucca, de Consenso Federal, manifestó: "Lamentamos que no se haya podido hacer la reunión original. Cada vez que nos desenfocamos del Covid me preocupo. Cada vez la mecha es más corta, por eso hoy todos deberíamos estar juntos acompañando las próximas medidas. Los próximos anuncios tendrían que ser mandados al Congreso así vemos quien acompaña y quien no".

Finalmente, Máximo Kirchner expresó: "Esto no es aceptar ningún chantaje". También habló sobre los cuestionamientos de la izquierda al caso Astudillo Castro: "Axel (Kicillof) habló con la familia. Estamos trabajando en una ley de violencia institucional. Y se está investigando hasta las ultimas consecuencias".

Luego, nuevamente habló Massa: "Este tipo de cosas desnudan conductas y a veces está bueno dejarlas en evidencia y agradecerle al presidente que cambió dos veces de agenda. Y espero que la próxima se pueda hablar con la Cámara de Diputados no dividida como hoy, pero lo importante es que pudimos hablar y sobre todo escuchar".

Para cerrar la reunión virtual, el presidente Alberto Fernández manifestó: "Yo creo que en todos escuché la necesidad de trabajar juntos, de que el diálogo se vuelva una práctica responsable. Yo hablo con muchos ex funcionarios expresidentes, expresidentas y los escucho atentamente".

Sobre el coronavirus, expresó: "Es un tema que está lejos de haberse superado. Cuando se cree superado, vuelve a crecer. Hablaba con un gobernador (Jujuy) que en su provincia dos policías que se contagiaron y terminaron contagiando a 35 policías. Y en conclusión hoy esa provincia tiene 400 contagios".

"Me cuesta hacerle entender sobre todo a políticos de Cambiemos que esto esta lejos de superarse. En Israel hay una segunda oleada. Si ves las bolsas de valores vemos más empresas muertas y en caída y cuando se recuperan aparece la pandemia y se vuelven a caer. Pasa en Barcelona, España, y en Florida, Estados Unidos", siguió.

"En el mundo la derecha ha aprovechado para plantear la cuarentena como perdida de libertad y nadie está haciendo eso. Miren a Angela Merkel, en Alemania hay idas y vueltas", dijo.

JXC dijo "no" a una cumbre de legisladores con Fernández y reclama reunión a solas

"Dimos casi 3 puntos de PBI de ayuda. Hemos hecho mucho como sociedad, y lo hacíamos mientras algunos decían que estábamos abusando de sus libertades. El déficit fiscal ni nada nos frenó. Tengo en claro lo que le pasa a la Argentina y cómo quedó el país. Solo tengo compromiso con cada uno de esos argentinos para sacarlos del olvido donde los condeno la Argentina. Cuando termine la pandemia vamos a construir un país más justo, este es un país injusto", expresó.

En esa línea, continuó: "Me crié en el peronismo, y los peronistas sabemos que nuestro objetivo es darle derechos a los que no tienen voz y lo decimos con convicción. Ya tenemos programadas medidas para salir de la pandemia. Y van a ver leyes para un país más equilibrado".

El mandatario también habló del impacto en el medio ambiente que tuvo la pandemia: "La pandemia ha puesto todo en tela de juicio. Podemos también hacer mucho para que la producción no ataque el medio ambiente. El cielo estuvo menos contaminado. Somos nosotros los que dañamos el planeta. Tenemos una oportunidad formidable. Y cuando me vengan a decir 'dejate de embromar con esto de no consumir combustibles fósiles porque el PBI se caerá 4 por ciento'. Pero apareció un virus y se cayó un 20 por ciento. Esto que les digo también se lo dije al G20".

Para finalizar, el mandatario volvió a pedir disculpas al "segundo turno": "Perdón por el segundo turno. No tuve nada que ver. Espero que la próxima sea un solo turno"

