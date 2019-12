Mario Vargas Llosa: "El regreso del peronismo al poder será una catástrofe para los argentinos"

El Nobel de Literatura hispano-peruano Mario Vargas Llosa cree que el gobierno de Alberto Fernández será sencillamente "un desastre". "Yo creo que va a ser un desastre. Ojalá me equivoque, quiero mucho a Argentina y tengo una gran admiración por muchos aspectos de ese país. yo creo que ese regreso del peronismo al poder será una catástrofe para los argentinos. Ojalá me equivoque. Ojalá la realidad no confirme mis previsiones. ", dijo el novelista.

"Yo creo que el fracaso de Macri, porque hay que llamarlo un fracaso, claramente, es muy lamentable", aseguró el Nobel a Infobae. Macri contó con "un equipo magnífico, que sabía perfectamente lo que había que hacer", dijo Vargas Llosa, "pero quizás el gradualismo que intentó no era la mejor manera de enfrentar la crisis enorme en que dejó el peronismo a la Argentina".

"Quizás las reformas debieron ser mucho más radicales, porque ahora están atribuyéndole a Macri los problemas que crearon los Kirchner. Esperemos que Argentina sobreviva a esta experiencia", analizó el escritor, quien siempre se mostró como un gran crítico del peronismo. De hecho, en septiembre de este año, había definido al actual gobierno como "probablemente el más competente y honrado que ha tenido el país en mucho tiempo".

Días atrás, el escritor había asegurado ser "optimista" sobre el "futuro inmediato" de la situación de protestas, corrupción e inestabilidad política que vive América Latina. Además, el escritor peruano había destacado la importancia de que los ciudadanos utilicen el "espíritu crítico" que aporta la cultura para enfrentarse a los fenómenos sociales.

"La democracia necesita ciudadanos activos que no acepten las cosas que ocurren sino que las elaboren y participen en las instituciones. Si estos ciudadanos además manejan la cultura de las ideas, la sociedad estará mejor preparada que antes para solucionar sus problemas inevitables", dijo.

D.S.