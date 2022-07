Martín Doñate: “No descartamos pedir el juicio político a los cuatro jueces de la Corte”

Martín Doñate se expresó públicamente al respecto a la Corte Suprema de Justicia, la reciente absolución del ex presidente Mauricio Macri y el video que compartió la vicepresidenta, Cristina Kirchner, donde acusa a dicha entidad de “caer en la decadencia”.

“No habrá elección democrática que valga, ni ley con garantía de continuidad, ni proyecto electoral que pueda ser cumplido, no hay legitimidad popular que valga, no hay política de Estado posible y tampoco seguridad jurídica con una Corte Suprema de estas características”, sentenció Doñate sobre lo que la ex presidenta describió en su video.

De la Corte ejemplar a la Corte de los cuatro: breve crónica de la decadencia. 1 pic.twitter.com/kHsIU1dvno — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 18, 2022

“No hay posibilidad de aplicar políticas porque todo lo que llegue a estos cuatro señores cae en saco roto”, acusó el senador rionegrino en diálogo con el programa Ahora Dicen por Futurock. “Si es conveniente a los intereses que representa esta Corte, podrá pasar y ser política de Estado, sino caerá en la imposibilidad de su ejecución”, amplió.

A su vez, el miembro del Consejo de la Magistratura describió los últimos años de la Corte Suprema como “una guerra judicial, un lawfare” con diversas consecuencias que “terminaron siendo producto de la manipulación entrada por el poder hegemónico de los medios, el poder judicial y una porción de la dirigencia estimulada por el odio, el resentimiento y el miedo”.

“Los mensajes mafiosos no dejan de llegarnos recurrentemente”, añadió luego y señaló que la absolución del ex presidente Mauricio Macri fue “un mensaje mafioso de parte la justicia que recordaba que ellos estaban allí para la persecución judicial de Cristina Kirchner y la impunidad de Macri con el fallo del ARA San Juan”.

VIDEO: Nueva embestida de Cristina Kirchner a la Corte Suprema

En este sentido, Doñate reveló: “Exhorté a viva voz al presidente del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema, Rosatti, que cumpla con su propio fallo y que frene la situación irregular de jueces como Bruglia y Bertuzzi (quienes sobreseyeron a Macri), porque ahora no tiene más excusas”.

“No descartamos pedir el juicio político a los cuatro jueces de la Corte Suprema. Hay argumentos suficientes”, expresó luego y enfatizó en la necesidad de aplicar la reforma en el organismo: “Hay decisiones que se tienen que tomar en determinado momento, esta reforma es necesaria y era uno de los primeros temas que debíamos abordar y haber hecho en nuestro gobierno”.

Sin embargo, aclaró que ahora “se debe construir mucha conciencia social y política para intentar avanzar con los proyectos presentados en el Senado. Hay momentos importantes en los que hay que esperar y dar esta discusión con mucha fuerza”.

"Ganó la verdad": la reacción de Macri tras el sobreseimiento por presunto espionaje ilegal

“Me parece que estamos en condiciones de avanzar en el debate, para enriquecer una propuesta que sea de consenso y que tenga esas dos variantes, la ampliación del criterio federal y la participación del género y la especialidad, como opción sin posibilidad de modificación”, explicó.

Tras aclarar que se han presentado diferentes proyectos para trabajar en la ampliación, Doñate concluyó: “Si en el camino nos ponemos de acuerdo, podemos dar una discusión que enriquezca y dar un salto de calidad en la institucionalidad argentina”.

AS./fl