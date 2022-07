"Sabe que la espera una celda por chorra": la oposición apuntó a Cristina Kirchner por criticar a la Corte Suprema

Al nuevo cuestionamiento de Cristina Kirchner sobre la Corte Suprema de Justicia, le siguió una ola de críticas de dirigentes opositoras contra la vicepresidenta. "Sabe que la espera una celda por chorra", expresaron.

A través de dos videos que publicó en su cuenta de la red social Twitter, CFK afirmó que el máximo tribunal está en "decadencia" y aseguró que "los cuatro cortesanos" ya tienen "escrita la condena" en su contra por la causa Vialidad "y a esta altura hasta firmada".

Ante esta arremetida contra la Corte, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, lanzó: "¿Qué pasaría si una de las cabezas del Poder Judicial se pronunciara sobre el Poder Ejecutivo, como hoy lo hizo CFK? ¿No sería acusado de golpista? ¡No vamos a permitir que se atente contra las instituciones! ¡No vamos a entrar en provocaciones!".

"Su desesperación es por tener impunidad"

A su turno, también por Twitter, el diputado nacional Mario Negri manifestó: "La Corte Suprema no es el problema. Cristina Kirchner la ataca sólo porque falló en su contra. Está acostumbrada a modificar los tribunales a su antojo y a que la Justicia no llegue a ella. Por eso quiere nombrar 25 jueces supremos. Su desesperación es por tener impunidad".

Uno de los más duros en su crítica fue el diputado liberal José Luis Espert: "CK sabe que la espera una celda por chorra. Con el ataque a la Corte busca impunidad y defenderse desde la tribuna, con mentiras y chicanas, contra uno de los poderes del Estado. Al populismo le molesta la República. Se creen dueños del Estado. Gobiernan de espaldas a la CN".

Mientras que la legisladora nacional María Eugenia Vidal manifestó: "Es muy grave porque es una vice atacando un poder judicial, que es otro poder y cuya independencia debería respetar. Muchas de las cosas que dice son mentira".

En diálogo con TN, agregó: "Es grave porque refleja a una vice que tiene urgencias distintas a las de la mayoría de los argentinos: ella está preocupada por su causa judicial, los argentinos están preocupados por cómo llegar a fin de mes".

"La Corte no va a resolver ni el 90% de inflación, ni el 40% de pobreza"

"Me parece grave porque pretender confundir a los argentinos diciéndoles que con esta Corte su vida no va a mejorar. La Corte no va a resolver ni el 90% de inflación, ni el 40% de pobreza , y no va a hacer que los trabajadores formales, que hoy son pobres, ganen más. Eso no lo va a hacer la Corte, lo tiene que hacer su Gobierno", concluyó.

Por su lado, el presidente Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro, lanzó: "Apriete inadmisible de la Vicepresidenta de la Nación a la Corte Suprema de Justicia y jueces. Se acerca su condena y busca por todos los medios deslegitimar a las instituciones. Es un imperativo ético y republicano para la Argentina que se acabe la impunidad".

Graciela Ocaña, diputada nacional, comentó: "La Vicepresidenta quiere destruir la Corte Suprema. Nuestro máximo Tribunal es ejemplar, es independiente. Está nerviosa porque no puede manejar la Justicia a su antojo. Las causas de corrupción en su contra avanzan. Atacando a la Corte Suprema, la Vicepresidenta lo que pretende es su impunidad. Deje de buscar la impunidad para usted y su familia. La Justicia no la absolvió ni la absolverá".

El presidente del bloque de la Coalición Cívica en Diputados, Juan Manuel López. señaló: "Otra amenaza desesperada de la Vicepresidenta a la Corte Suprema. Desde la Coalición Cívica ya le pedimos el Juicio Político por los mismos aprietes a los jueces en 2020. Un día tendremos el número para acusarla Sra. de Kirchner".

La legisladora nacional Paula Oliveto afirmó: "Lo que no explica Ella en su video es cómo hizo su fortuna, millonaria en dólares líquidos. Cómo sus secretarios privados pasaron de mendigos a millonarios. Cómo Lázaro, su socio, pasó de bancario a terrateniente. En la Argentina hay hambre y a Ella solo le importan sus causas".

"El problema de CFK es que no maneja la lapicera de la Corte"

Mientras que Luis Petri subrayó: "El problema de CFK es que no maneja la lapicera de la Corte. Cómo la Corte no le garantiza su impunidad, busca ampliar su número para cooptarla. No quiere una Justicia independiente, quiere jueces a los que les dicte al oído su absolución a pesar de las pruebas en su contra".

Finalmente, Waldo Wolff aseguró: "Vicepresidenta @CFKArgentina: Hubo 140.000 muertos por COVID y no subió ni una foto, ni un comentario. Pero auditan la obra pública y hace un largometraje en HD. Hágase cargo del debido proceso y los inexplicables sobreprecios y deje de atacar instituciones para buscar impunidad".

