Cristina Kirchner empieza a definir cómo canalizar el reclamo del Salario Básico Universal

Mientras los movimientos sociales que integran el Frente de Todos comienzan a coordinar protestas conjuntas con las organizaciones opositoras, el oficialismo acelera los tiempos para definir si toma el guante para analizar la implementación de un Salario Básico Universal (SBU).

El tema ya está instalado. Hace un mes la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner habló de implementar un programa de este tipo. Lo hizo luego de cuestionar duramente la intermediación de las organizaciones sociales en la distribución de ayuda social. Cuando la titular del Senado habló, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) ya había avanzado en insistir con el tema.

En la misma línea, el diputado del Frente Patria Grande, Itaí Hagman, presentó el 4 de mayo un proyecto de ley para crear un SBU que llegue a 7.000.000 de trabajadores y trabajadoras en situación de vulnerabilidad, para aportarles un ingreso de 14.000 pesos mensuales.

En el kirchnerismo se encargaron de aclarar que ese proyecto no es el único y que CFK le pidió a la senadora Juliana Di Tullio que diseñe una salida alternativa. El periodista Horacio Verbitsky contó este domingo que esa idea avanza a toda velocidad. Si se concreta, implicará un giro drástico en el Congreso, porque el debate que se esperaba en Diputados se trasladará al Senado, donde el oficialismo no tiene mayoría propia, pero tiene más chances de lograr la media sanción con la ayuda de dos aliados provinciales.

Juan Zabaleta: "Está bien que se debata el Salario Universal"

Según el portal El Cohete a la Luna, la senadora que conduce la comisión de Trabajo y Previsión de la Cámara Alta está en pleno desarrollo del proyecto que le pidió CFK. “Salario no, porque eso presupone un empleo. Universal tampoco, porque sería una dilapidación de recursos, que se pagarían a quienes no lo necesitan”, es la frase que le adjudican a Di Tullio sobre una iniciativa que “procura definir un ingreso complementario para las familias de cuatro miembros que no perciban ingresos equivalentes a 44.500 pesos mensuales: ese es el valor de la Canasta Básica Alimentaria, que define la línea de indigencia”.

Las exploraciones que realiza Di Tullio revelan que la titular del Senado jugará su propia visión sobre este debate. Algunas fuentes del oficialismo aseguran que ese nuevo texto ingresará a la Cámara Alta antes de fin de mes, aunque la apuesta en estas semanas apunta a canalizar el debate que retumba dentro del Frente de Todos, en un momento donde la discusión de los movimientos sociales oficialistas y opositores no gira en torno a aumentar los ingresos, sino evitar que la inflación siga demoliendo el alcance monetario de la ayuda social vigente.

