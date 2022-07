Juan Zabaleta: "Está bien que se debata el Salario Universal"

El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, dialogó en Modo Fontevecchia, por (Radio Perfil FM 101.9 y Net TV), y manifestó que el deseo es que la sociedad "tenga tranquilidad, presente y futuro". Por otro lado, afirmó que "estamos charlando por las políticas públicas sociales" y, por ùltimo, destacó que "está bien que se debata el Salario Universal".

La semana pasada la organización de Juan Grabois se manifestó en contra del Gobierno y, al mismo tiempo, figuras que están con él son parte del oficialismo y del ministerio que vos llevás adelante. ¿Es una traición? ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo lo vivís?

La gestión y el trabajo que lleva a cabo la Secretaria de Integración Sociourbana, que tiene a cargo la organización de 5687 barrios populares en toda la Argentina, tiene una tarea enorme que se relaciona con la prioridad la gestión pública. Hay claramente opiniones que uno puede compartir o discernir y es importante que se sigan dando los debates, más en la situación en la que está la Argentina que tiene que ver con estabilizar la economía y la redistribución de la riqueza. Está bien que se debata el Salario Universal.

¿Te molesta la actitud de Grabois?

No, no es personal. Esto es un Gobierno integrado en coalición, la cual debe dar todos los días el debate que tenga que dar, pero fortalecerse de cara a la responsabilidad que tiene de gobernar a la sociedad. Queremos que tenga tranquilidad, presente y futuro, seguir mejorando y estabilizar al país como así también generar empleo.

Juan Grabois amenazó con dejar el Frente de Todos: "Estoy a punto de irme"

¿Cuál es tu opinión en relación al salario básico universal?

Está bien que se debata. Todas las herramientas que se relacionan a las cuestiones de empleo registrado o formal, está bien que exista un debata. Estaría bueno poner en valores lo que representa la Asignación Universal por Hijo y la tarjeta Alimentar, que ahora pasó a percibirse por la AUH. Todo lo que esté vinculado con la polìtica pública atado a benificiarios, es correcto que se debata.

Claudio Mardones (CM): ¿Cree que hay alguna posiblidad de que se pueda consensuar alguna idea que combine lo del Salario Básico Universal y el Ingreso Complementario?

Desde mi ministerio, ordenamos todo lo que tiene que ver con la inversión pública en políticas sociales. Desde mi posición, tengo que charlar con todos para poder poner como política de Estado estas discusiones. Nosotros, con el Presidente, la vicepresidenta y con todo el Gobierno estamos charlando por las políticas públicas sociales.

Hoy tenemos la posibilidad de ordenar el plan Potenciar Trabajo del cual se decidió cuidar a los integrantes. Decidimos que ese beneficiario pueda tener la oportunidad de seguir trabajando en el marco de la economía popular, pero también buscamos construir ese camino al empleo registrado. Es algo que viene generando cierta tensión en el algunos sectores, pero no generalizamos.

Salario Básico Universal: quiénes serían los beneficiarios y cuánto cobrarían

Las universidades públicas van a controlar, evaluar, certifcar y auditar este programa para cuidar al beneficiario. Si no trabaja, tiene que estudiar y sino, no se lo podrá ayudar.

Nuria AM (NA): Hablaba del control, la colaboración pedida a la universidades públicas. Hace muy poco tuvo un cruce con Belliboni por este tema. Seguro observó, esas imágenes que se viralizaron de la última protesta social en la que se aprecia a una mujer hablando de estos temas. ¿Cómo se siente con eso? ¿Qué tan responsable es el Gobierno? ¿Qué le sucede a usted puntualmente cuando ve eso?

Es más un rol del Estado que del Ministerio. Yo, no solamente veo mucho angustia y dolor, muchas veces las cosas pasan desapercibidas. El 29 de diciembre del 2021 decidimos que los beneficiaros puedan ser libres de elegir en qué unidad de gestión quiere trabajar. Nosotros tenemos que cuidar y dar oportunidades.

N.A: ¿Siente que la política es responsable?

Si, no me puedo quedar en la cuestión del atropellamiento al derecho que posee un beneficiario, tengo que resolverlo y lo conté anteriormente, cuando hablé del 29 de diciembre del año pasado.

Alberto Fernández, desafiante en un acto con Vizzotti: "¿Quieren probar nuestra fuerza? La van a probar"

Esa mujer que vos marcaste, ahora tiene la posibilidad de elegir otra gestión en la que no se sienta avasallada u obligada a marchar y que le pida un bono: esto lo venimos comunicando constantemente. Solamente tienen que trabajar cuatro horas en alguna cooperativa o emprendimiento que es la tarea del Potenciar.

No solamente es la responsabilidad, es la salida. A quien no corresponda, no le vamos a sacar nada, al contrario, lo vamos a cuidar. Estamos atendiendo las 7.000 denuncias que se nos presentaron y brindamos la posibilidad de que puedan cambiarse de lugar de trabajo para que no sigan atravesando estas situaciones complicadas.

Le queremos contar a los argentinos en qué se invierte todo esto. Hoy hay mcucho opinólogo hablando del Potenciar Trabajo y en definitiva hay que trabajar para ordenarlo federalmente.

¿Cómo está el Presidente? ¿A qué se debe este silencio? ¿Cómo se vive el clima dentro del Gobierno?

Trabajando. El miércoles pasado estuvimos en General Rodríguez llevando las políticas de cuidado vinculadas a niñez, adolescencia y familia. Tuve una muy buena reunión con abuelas, papás, mamás, etc. Es importante que el Presidente retome esto de la escucha, ya que lo que está pasando en la Argentina es claro y es que la plata no alcanza, la inflación está complicada, el aumento de los precios, por eso es bueno que lo pueda hacer para luego poder resolverlo.

BL PAR