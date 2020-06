Martín Soria tildó a Fernando Iglesias de "infumable" porque "está las 24 horas provocando"

El cruce entre Sergio Massa y Fernando Iglesias sigue generando repercusiones. Tras el escándalo en medio de la sesión, ahora el diputado nacional Martín Soria respaldó al presidente de la Cámara baja y afirmó que el dirigente opositor de Juntos por el Cambio es "infumable" y "está las 24 horas provocando".

"Para mí estuvo bien Sergio. Hay gente que es infumable, que está las 24 horas provocando y provocando", sostuvo el integrante del bloque del Frente de Todos. En diálogo con el programa Ruleta Rusa de Rock and Pop, el dirigente peronista se refirió a la polémica generada el pasado jueves, cuando Iglesias quiso plantear una cuestión de privilegio y el tigrense se lo impidió.

"Si vos le permitís a algunos personajes que estén interrumpiendo, no podríamos llevar adelante ninguna sesión", señaló el rionegrino. Y agregó: "Hay momentos en que el Reglamento Interno establece que el presidente de la Cámara puede llamar al orden, poner orden y apagar los micrófonos". Luego de las críticas que lanzó Iglesias contra Massa, Martín Soria desafió a su par de Juntos por el Cambio: "Si alguien duda de ese artículo y de las atribuciones del presidente de la Cámara, que vaya a la Justicia, a ver qué consigue".

Los hechos. El presidente de la Cámara de Diputados y el diputado de la oposición protagonizaron este jueves 25 una fuerte discusión en el recinto cuando Iglesias quiso presentar cuestión de privilegio, Massa se la negó, y sostuvo que ya estaba establecido quienes hablaban en ese momento de la sesión.

“Diputado, para que le quede claro: hay un acuerdo de Labor Parlamentaria que firmaron sus presidentes de bloque. Si no le interesa el acuerdo, lo que tiene que hacer es desvincularse del bloque, armar un bloque propio y venir a Labor Parlamentaria. Debe respetar a sus autoridades de bloque, diputado”, manifestó Massa, mientras Iglesias gritaba desde su banca. "Usted no tiene coronita, no me agote la paciencia", agregó, con un tono elevado de voz.

Luego de lo sucedido, Iglesias abandonó la sesión e hizo su descargo en redes sociales donde se refirió a las sesiones virtuales como “una farsa” y usó el hashtag #MassaPalooza. “Presentar una cuestión de privilegio es un derecho de los diputados. El Presidente de la Cámara no puede negarle a nadie ese derecho. Por suerte hoy se termina el #MassaPalloozza Basta de sesiones virtuales. Queremos sesionar, no farsa”, dijo.

“Esto ya no es un Congreso. Esto se transformó en una farsa en la que jugamos a que tenemos una república y que tenemos un Congreso, pero lo que tenemos son unas sesiones virtuales que por suerte se terminaron hoy. Porque en las presentes condiciones no se puede trabajar”, dijo en su descargo el diputado opositor.

AB CP