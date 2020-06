Sergio Massa cruzó a Fernando Iglesias en la sesión: "No tiene coronita, no me agote la paciencia"

La Cámara de Diputados sesiona este jueves 25 de junio por tercera vez de manera remota, con algunos legisladores en el recinto y otros desde sus legislaturas provinciales o desde sus casas, por la pandemia de coronavirus.

En la sesión de debate el proyecto de creación del Programa Nacional para la Donación de Plasma Sanguíneo de pacientes recuperados de coronavirus, los proyectos de regulación del teletrabajo, el proyecto de ley de Economía del Conocimiento, y aprobaron la designación de Miguel Ángel Pichetto como Auditor General de la Nación.

En ese contexto, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el diputado de la oposición, Fernando Iglesias, tuvieron una discusión en el recinto cuando Iglesias quiso presentar cuestión de privilegio, Massa se la negó, y sostuvo que ya estaba establecido quienes hablaban en ese momento de la sesión.

“Diputado, para que le quede claro: hay un acuerdo de Labor Parlamentaria que firmaron sus presidentes de bloque. Si no le interesa el acuerdo, lo que tiene que hacer es desvincularse del bloque, armar un bloque propio y venir a Labor Parlamentaria. Si no debe respetar a sus autoridades de bloque, Diputado”, manifestó el presidente del recinto, mientras Iglesias gritaba desde su banca. "Usted no tiene coronita, no me agote la paciencia", agregó Massa, con un tono elevado de voz.

Diputados debate proyectos de donación de plasma y regulación del teletrabajo

Luego de lo sucedido, Iglesias abandonó la sesión e hizo su descargo en redes sociales donde se refirió a las sesiones virtuales como “una farsa” y usó el hashtag #MassaPalooza. “Presentar una cuestión de privilegio es un derecho de los diputados. El Presidente de la Cámara no puede negarle a nadie ese derecho. Por suerte hoy se termina el #MassaPalloozza Basta de sesiones virtuales. Queremos sesionar, no farsa”.

“Esto ya no es un Congreso. Esto se transformó en una farsa en la que jugamos a que tenemos una república y que tenemos un Congreso, pero lo que tenemos son unas sesiones virtuales que por suerte se terminaron hoy. Porque en las presentes condiciones no se puede trabajar”, dijo en su descargo el diputado opositor.

Para Iglesias, el Congreso debe volver a funcionar de manera presencial en su totalidad porque “la democracia no se suspende, es esencial”. “El Congreso tiene que ser un servicio esencial. Están trabajando las cajeras de supermercado, los camioneros, los que trabajan en la salud. No puede ser que no podamos sesionar”, se quejó en el video.

Por suerte hoy se termina el #MassaPalloozza Basta de sesiones virtuales. Queremos sesionar, no farsa. pic.twitter.com/AB9cwx1IfD — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) June 25, 2020

