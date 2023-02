Martín Tetaz eligió entre Milei y Cristina Kirchner: "Lo prefiero toda la vida"

El diputado nacional de la UCR, Martín Tetaz, tuvo que elegir en un escenario hipotético entre que gane las elecciones La Libertad Avanza o el kirchnerismo y no titubeó. "Si me forzás a elegir entre Milei y Cristina Kirchner, no tengo dudas. Prefiero que gane Milei toda la vida".

En el programa Verdad/Consecuencia conducido por Luciana Geuna y María Eugenia Duffard, que se emite por TN, el economista del radicalismo tuvo que elegir entre responder verdad a la pregunta "ganar con Milei o perder con Larreta" y la otra opción era consecuencia: grabarle un video para TikTok en el que debía cantarle el feliz cumpleaños a Máximo Kirchner.

"Me la hiciste brava", dijo Tetaz pero rápidamente eligió la primera opción y respondió: "Prefiero ganar con Milei toda la vida. No quiero que Alberto Fernández ni el kirchnerismo sigan gobernando la Argentina. Todos los votos que podamos conseguir que no sean para el kirchnerismo, son votos ganados. Después la sociedad va a ordenar quién es el mejor opositor".

Y agregó: "Me diste a elegir entre un escenario donde gana el kirchnerismo y otro donde gana Milei. Entre esos dos, prefiero toda la vida el escenario en el que gana Milei".

"Tenemos que tener bien en claro cuál es el enemigo. Tenemos que mostrar a la sociedad que no estamos peleando entre los opositores. Milei y Juntos por el Cambio por supuesto que no expresan lo mismo. Milei expresa una visión conservadora con la cual no estamos de acuerdo, en el extremo ideológico anarco capitalista que es un disparate que no funciona en ningún lugar del mundo", aclaró el diputado nacional.

"Pero es pro capitalismo, una persona que creo es íntegra y honesta en sus valores y no representa la corrupción que representa el kirchnerismo. Y está de acuerdo con la Constitución como principio", dijo.

Milei apunta a Juntos por el Cambio: "Están destinados al fracaso"

Por lo tanto, reiteró su elección: "Si me forzás a elegir entre Milei y entre el kirchnerismo, no tengo dudas. Tenemos más puntos en común con Milei que con el kirchnerismo".

Sobre si la posible candidatura de Mauricio Macri puede complicar a Juntos por el Cambio, señaló: "Macri no complica a Juntos por el Cambio si quiere ser candidato. Ojalá todos los candidatos competitivos se presenten a las PASO y que la sociedad los ordene y que decidan cuál es la fórmula más competitiva de Juntos por el Cambio, ese es el camino para ganar".

Tetaz apuntó a la mesa política del Frente de Todos

Por otro lado, aseguró que la mesa política del Frente de Todos "no le importa a nadie, menos a mí". "Que resuelvan ellos su interna. Nosotros no dependemos de los otros, dependemos de nosotros. Tenemos que mostrarles un camino a los que están defraudados de la política", señaló.

"Si le explicamos a la gente cómo vamos a bajar la inflación y resolver los problemas que tiene la Argentina ganamos, hagan lo que hagan ellos", aseguró Tetaz.

ED