El diputado nacional Javier Milei volvió a manifestar que el país se enfrenta a la posibilidad una crisis económica severa y comparó la situación actual con la previa del "Rodrigazo". Además se refirió a la condena judicial de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sostuvo que tiene mínimas chances para competir en las próximas elecciones del 2023.

“La economía es un desastre, está toda rota. Tenemos indicadores que son peores de los de 2021", analizó Milei este domingo 11 de diciembre en diálogo con Luis Majul en La Cornisa (LN+). Al igual que Domingo Cavallo, el exministro de Economía al que considera el mejor de la historia, el ahora legislador comparó los números de la economía actual con el "Rodrigazo".

"La pobreza la UCA midió ahora el 40%, te dice que el 30% de los que trabajan son pobres, ahora no salís ni de la pobreza trabajando, lo cual es escandaloso. Tenes desequilibrio monetario, estamos dos veces peor que lo que estábamos en la previa del Rodrigazo; tenés el balance del Banco Central peor que en el último trimestre del 88, en la previa del hiper. Todo podrido”, sostuvo el precandidato a presidente.

En 1975 el titular del Palacio de Hacienda durante la breve presidencia de Estela Martínez de Perón, Celestino Rodrigo, tomó la decisión de devaluar el peso, aumentar servicios públicos y establecer un techo a las negociaciones salariales, entre otras medidas de alto impacto cotidiano.

Milei cerró su intervención sobre la coyuntura económica sin medias tintas: “Tenes el cuadro macroeconómico y social horrible, la lógica financiera horrible y la política metiendo ruido. Si esto no explota es un milagro”.

Quién es "el cuco" para Javier Milei

El Tribunal Oral en lo Crimina Federal 2 (TOCF) sentenció el martes pasado a Cristina Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación de por vida para el ejercicio de cargos públicos. Se trató de la primera condena, aún sin sentencia firme, a una Vicepresidenta en actividad por la causa conocida como Vialidad donde se investigó la administración fraudulenta de la obra pública entre 2003 y 2015.

Javier Milei fue consultado por esto y utilizó una calificación peyorativa para referirse a la ex Jefa de Estado y la supervivencia del kirchnerismo, que analizó a partir de un fin de ciclo político. “Al menos con el "cuco", no más con ella", celebró.

Luego se refirió a los dichos de la ex Presidenta y su renuncia a cualquier candidatura luego de que se conociera la condena. "El renunciamiento es falso porque ella tiene una imagen negativa en torno al 75%, es decir que no tiene chances de ganar una elección. Cristina no renuncia a nada, sabe que no va a ganar”, manifestó.

“Ella va a apelar, va a ir a Casación, va a volver a perder y va ir a la Corte y va a volver a perder. No le dan los números” confió Milei.

Patricia Bullrich o Mauricio Macri: la elección de Milei

Si bien esquivó la pregunta y no eligió una figura entre el ex Presidente y la titular del PRO, caracterizó a cada uno. “Él cayó en la trampa de los consejos de Durán Barba y de Marcos Peña y lo terminaron arruinando, hizo alianzas inviables como con la Unión Cívica, que están del lado oscuro de la fuerza. El ala blanca es parte del problema y no de la solución. El pudo terminar su mandato, cometió errores, no sé cuán genuina es su autocrítica porque no lo conozco tanto”, expresó.

Luego fue el turno de Patricia Bullrich: “Va al frente, no anda titubeando”, resumió sobre la buena química que tiene con la referente de Juntos por el Cambio.

