Javier Milei, sobre la condena a Cristina Kirchner: "El kirchnerismo con ella a la cabeza está terminado"

Javier Milei, diputado por La Libertad Avanza, celebró la condena a Cristina Kirchner de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el marco de la Causa Vialidad. En este sentido, aseguró que la vicepresidenta "está terminada" y que "no se va a poder sacar la etiqueta de chorra".

"Ahora le queda la etiqueta 'sos chorra', y no se la puede sacar", lanzó el economista liberal en el programa A Dos Voces por Todo Noticias (TN). Al mismo tiempo, remarcó: "La penalidad es contra la casta porque robaron y tienen que pagar, está bien".

"Hay un elemento positivo, que es que al fin alguien que la hace la paga", celebró y destacó que se trata de "una excelente noticia", a pesar de saber que la vicepresidenta "va a apelar, va a ir a Casación y esto va a terminar en la Corte Suprema".

En este sentido, aseguró que "el kirchnerismo con ella a la cabeza está terminado" y agregó: "Se acabó el cuco Cristina Fernández de Kirchner, ya no nos pueden amenazar más con que viene el monstruo". No obstante, advirtió que "Cristina Kirchner está terminada políticamente, pero el kirchnerismo aún no".

Al mismo tiempo, y con la vista posicionada en las elecciones presidenciales de 2023, Milei señaló que "está clarísimo que las próximas elecciones no las va a ganar el kirchnerismo" y sugirió que es "una excelente oportunidad para discutir ideas".

"Tenemos que discutir cómo bajamos la inflación, cómo volvemos a crecer, cómo la economía crea más puestos de trabajo, cómo terminamos la corrupción o combatimos la inseguridad. Tenemos que dar vuelta la página porque no viene el cuco", sostuvo.

De todas formas, aclaró: "Es cierto que hay actores que pueden revivir al kirchnerismo, porque si uno va a llegar al poder y se va a dedicar a hacer kirchnerismo de buenos modales, va a volver el kirchnerismo y nos vamos a comer una piña enorme".

Al respecto, señaló "al ala blanda de Juntos por el Cambio" como dichos actores que "pueden revivir al kirchnerismo", entre ellos los que ya tantas veces criticó, como Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, la Unión Cívica y los radicales.

"Había que permitir que la Justicia actúe, festejo que hayan tenido que bancarse y soportar las presiones y hacer lo que tenía que hacer, condenarla", celebró nuevamente para concluir.

