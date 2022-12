Cristina Fernández de Kirchner escuchó la lectura del veredicto que la condenó a 6 años de prisión por administración fraudulenta, dijo que no va a ser candidata a nada en 2023 y tomó camino a la localidad bonaerense de Ensenada. Allá la esperaban dirigentes bonaerenses con los que compartió una cena después de un día histórico.

La vicepresidenta llegó a esa localidad a bordo de un auto oficial y con sus custodias. Allá se encontró con su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, y un amplio grupo de dirigentes cercanos: el intendente Mario Secco, el gobernador Axel Kicillof, la intendenta Mayra Mendoza y el líder de la Unión Obrera Metalúrgica fueron parte del cónclave.

La cena fue confirmada a PERFIL por varios de los presentes, que se limitaron a opinar sobre la condena a la vicepresidenta y evitaron dar detalles acerca de cómo transcurrió la reunión. Públicamente, Secco confirmó el encuentro y contó que “la vi como siempre, con capacidad para enfrentar los problemas de la Argentina”.

"Comimos juntos y estuvimos charlando de varias cosas", dijo en declaraciones a Radio Provincia, donde subrayó que "siempre me he ganado el respeto de ella por no filtrar las conversaciones que tenemos".

En cuanto a los detalles del encuentro, dijo que "estaban todos los compañeros que tenían que estar: había ministros, intendentes, dirigentes gremiales y de los movimientos sociales". Fue, agregó, "una reunión de dirigentes kirchneristas en un momento importante en el que tratan de lastimar a nuestra compañera y estamos dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer".

De acuerdo a lo que trascendió, el tema central que se debatió durante la cena fue la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua que dictó el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 este martes en el marco del juicio por la obra pública. Fue en ese contexto que la vicepresidenta habría dejado como lineamiento que los dirigentes salgan a la calle y a los medios a explicar lo que pasó.

"Hubo un mensaje haciendo un mea culpa. Que cada compañero se haga cargo de lo que se tiene que hacer cargo. También, de sacarle la venda al pueblo argentino, de que miren cómo la Justicia terminó siendo una mafia", manifestó Secco.

Después de escuchar el veredicto de los jueces, la vicepresidenta lanzó un mensaje que sorprendió al kirchnerismo: dijo que no va a ser candidata.

"No voy a ser candidata a nada", dijo Cristina Kirchner ayer.

"El 10 de diciembre del 2023 no voy a tener más fueros, así van a poder dar la orden de que me metan presa. Sí, presa, pero nunca una mascota. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora, mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo a mi casa, la misma de la que salí un 25 de mayo de 2003 para acompañar a quien fue mi compañero", expresó.

No es la primera vez que la vicepresidenta participa de ese tipo de encuentros con dirigentes fuera de la Capital Federal. Vale recordar que el 18 de noviembre pasado, después del multitudinario acto que encabezó en La Plata, Cristina se reunió con varios de los dirigentes que estuvieron anoche en la residencia del gobernador Kicillof. "Todo a su tiempo y armoniosamente", había respondido ese día a quienes clamaban por su candidatura.

