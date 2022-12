Milei suavizó sus expresiones hacia "los planeros" y aseguró que son "víctimas del sistema"

Javier Milei, diputado y líder de la agrupación la Libertad Avanza, matizó sus dichos acerca de los beneficiarios de los planes sociales y pronunció un discurso más tolerante, en el cual remarcó que dichas personas serían víctimas de "este sistema inmundo populista". A tono con sus nuevas expresiones más aplacadas, el liberal se negó a llamarlos "planeros" y fundamentó su posición: "El tema de los planes sociales no se puede resolver instantáneamente".

"Los beneficiarios de planes sociales en su gran mayoría son víctimas del sistema, este sistema inmundo populista y gastador del Estado presente", expuso el legislador liberal durante la entrevista radial realizada por Eduardo Serenellini.

"En el plano social, lo que estamos haciendo es conjugar la parte de niñez, salud, educación y programas sociales, para que en términos dinámicos vos puedas ir saliendo de los programas sociales", explicó Milei en diálogo con Radio Continental.

Las reformas que deben impulsarse para solucionar la problemática social demandarían "al menos 15 años", según el economista libertario.

El problema es "la máquina de generar pobres", según Milei

"Si no reformás el sistema que es una máquina de generar pobres, que es este sistema inmundo populista gastador, de Estado presente que inhibe el ahorro y la inversión, no lo vas a resolver", advirtió Javier Milei.

Por otra parte, el líder liberal se negó a denominar "planeros" a los beneficiarios de la asistencia social. “Yo no los llamaría planeros, porque para mí es una víctima del sistema".

"Vos querés ir a buscar trabajo hoy y no hay trabajo”, expuso Milei y agregó: "Tenemos desde el año 2011 la misma cantidad de puestos de trabajo en el sector privado. Son 6 millones de puestos de trabajo y no es porque la gente no quiere trabajar".

Javier Milei se mostró más tolerante con los beneficiarios de los planes sociales. FOTO: NA

"Argentina no invierte, el problema es mucho más profundo y tiene que ver con la no creación de puestos de trabajo", fundamentó.

"Los planes hay que reconvertirlos para que sean funcionales a que la gente pueda encontrar trabajo", consideró el economista y agregó: "Hay una forma de salir: tiene que ver con reinstaurar el mecanismo de crecimiento económico".

"Algunos problemas no tienen solución estática, tienen solución dinámica. Y querer precipitar una solución dinámica a un formato estático, te puede generar una explosión", alertó un Milei menos ligado al discurso de la confrontación.

