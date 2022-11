Javier Milei se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para el PRO. Los tiempos para las alianzas comenzaron a correr y Patricia Bullrich busca sumarlo en una interna para reforzar al votante de extrema derecha. Ante esa estrategia de la exministra de Seguridad de Mauricio Macri, fue Horacio Rodríguez Larreta quien volvió a rechazar que se sume Milei al espacio opositor. Y la respuesta del libertario no se hizo esperar: "Nunca pedí estar ahí...No estaré con un conjunto de fracasados", dijo.



Para entender este nuevo capítulo hay que remontarse al comunicado que el 27 de abril hizo Juntos por el Cambio: "No forma parte de la coalición e intenta quebrar nuestra unidad siendo funcional al oficialismo", apuntaron. Pero Bullrich, lejos de adherirse, salió a criticar la estrategia. Y nunca dejó de tirarle flores al diputado nacional.

Si bien en las últimas horas la presidenta del PRO dejó en claro que son dos espacios distintos, quiere sumar sus votos ante una eventual interna con Rodríguez Larreta, donde cada voluntad podrá hacer la diferencia.

Jaime Duran Barba: “Es más probable que Milei vaya a la segunda vuelta a que vaya Cristina”



"Nosotros vamos a una interna. Pueden votar todos. Tenemos que sumar la fuerza de Milei, más allá de lo que haga su espacio", planteó un armador de Bullrich a PERFIL. De esta manera, consideran que la exministra se quedaría con el "capital simbólico" de Milei sin la necesidad de tenerlo junto en la boleta.

Por otra parte, lo que observan es que el diputado puede ser clave a la hora de elegir al sucesor de Larreta en la Ciudad de Buenos Aires. "Nuestro votante se acerca más a Milei que al centro. Hay que representarlos, no decirles cómo tienen que pensar", agregan.



¿Qué dice Larreta sobre todo esto? Hoy el candidato sostuvo que si bien "es bueno seguir ampliándose", esto tiene que ser "con gente que quiera ampliarse, que quiera trabajar con nosotros". Al respecto, detalló que el líder político de La Libertad Avanza "hasta ahora no ha mostrado ninguna vocación de trabajar en conjunto".

Javier Milei

En la Ciudad, el PRO logró que José Luis Espert se vuelva oficialista y sea aliado, pero no lo pudo hacer con Milei y Ramiro Marra, actual legislador y posible candidato a jefe de gobierno. En la provincia de Buenos Aires también quisieron sumar a Espert pero allí no se pudo por el rotundo "no" que puso la Coalición Cívica.



Por último, el sector de los libertarios están muy contentos con volver al centro del ring. Fue Milei mismo quien elogió a Bullrich y hasta aventuró ser su ministro de Economía, algo que la candidata desmintió, aunque reconoció que "habrá que buscarle un lugar".

El diputado se sumó a la polémica y rescató la negativa de Larreta para volver a tirar con todo: "Nunca pedí estar ahí... No estaré con un conjunto de fracasados para ser parte de un nuevo fracaso que traiga a los KKs en 2027... Y en especial con los que repiten ideas que nos hundieron en la miseria...", dijo en Twitter,

RI/ff