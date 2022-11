Javier Milei sorprendió este domingo 27 de noviembre al afirmar que hay un grupo de personas que lo siguen de forma constante para hacerle campaña negativa. El diputado culpó a Horacio Rodríguez Larreta pero afirmó que no tiene pruebas reales para denunciarlo en la Justicia.

“Hay un equipo de 30 personas siguiéndome todo el día. Preguntale al Jefe de Gobierno de la Ciudad que tiene un equipo de campaña negativa y contrató un brasilero para que lidere 30 personas, que están todo el tiempo arriba tuyo”, expresó Milei en diálogo con Diego Sehinkman en Solo una vuelta más (TN).

El líder de La Libertad Avanza afirmó que no sólo hubo amenazas en dos oportunidades contra su paseador de perros, sino que describió una situación que indicaría espionaje en su contra. “Por ejemplo, me enteré que tenía covid antes de que a mí me lo hubieran informado, por la televisión”, deslizó.

“Los que más molestos estaban con mi presencia sin lugar a dudas eran Juntos por el Cambio. Si tuviera elementos más probatorios los hubiera tirado en la Justicia”, agregó el legislador.

“Me están persiguiendo. Si hay alguien a quien no le caigo simpático es al Jefe de Gobierno, que le digo que no va a ser presidente. Y no va a ser presidente, por más que sea su sueño de niño o trate de sumar voluntades con los impuestos de los porteños”, denunció Milei.

Este fin de semana en diálogo con Radio Rivadavia, Rodríguez Larreta fue consultado sobre una posible alianza con el libertario para el 2023 y aseguró que no demostró "ninguna vocación de diálogo" para llevarla a cabo.

Elisa Carrió: "Estoy preparando mi velorio para los 84 porque estamos condenados a trabajar toda la vida"

Milei habló de campaña negativa y recordó la pelea entre Larreta y Bullrich

El diputado justificó por qué se siente perseguido y se refirió a la pelea entre Felipe Miguel y Patricia Bullrich, alegando que la presidenta del PRO se enojó con el Jefe de Gabinete por un modus operandi habitual de Horacio Rodríguez Larreta.

“Él lo va a negar, pero el patrón de ensuciar personas que utilizaron conmigo, es el mismo que utilizaron con Manes y con Bullrich, que se calentó con Felipe Miguel y le dijo ‘vos sos un hipócrita’. Así es como actúa el Jefe de Gobierno. Él no te va a pegar directamente y va a negar todo. Va a decir que no”, sostuvo Milei.

Horacio Rodríguez Larreta fue acusado por Javier Milei de implementar una campaña en su contra.

Más allá de que manifestó no tener pruebas, dijo que "todo está absolutamente identificado, cómo trabajan en campaña negativa y en tomar datos”.

Precavido por esta supuesta persecución, expresó que no dará el nombre de las personas que lo acompañarán en la lista presidencial. “No los voy a definir hasta el último momento. No quiero trasladar a otras personas el calvario que sufro yo. Sé la cantidad de cosas aberrantes que te hacen”, lamentó.

Rodríguez Larreta alejó a Milei de Juntos por el Cambio: "No ha mostrado ninguna vocación de trabajar en conjunto"

Milei y otra polémica: habló sobre la financiación de los tratamientos de fertilidad

“Es un problema como cualquier otro. Por qué se lo querés trasladar al sector privado. Por qué te creés que tenés un privilegio sobre el resto de los seres humanos”, comenzó diciendo respecto a la financiación estatal a los tratamientos de fertilización.

“¿A vos te parece que está bien financiar por la fuerza el problema de otra persona?”, planteó, y luego trazó un paralelismo: “Entonces si yo tuviera un problema personal puedo sacar una 9 milímetros, ponértela en la cabeza y robarte el dinero porque tengo que resolver este problema. ¿A vos te parece bien eso?”.

GI/ff