Con Máximo Kirchner como visita sorpresa, está reunida la electoral del Frente de Todos

Está en marcha la reunión de la "mesa electoral" del Frente de Todos, en lo que constituye una cita clave convocada por Alberto Fernández para la definición de la estrategia electoral del oficialismo. Pasado el mediodía, desde el entorno de Cristina Kirchner confirmaron quiénes serían los representantes del kirchnerismo en la primera reunión política de cara a las urnas, y entre otros encabezarán ese sector crucial del FdT Eduardo "Wado" de Pedro y Andrés "Cuervo" Larroque.

Según fuentes partidarias, en el encuentro presidido por el presidente participan cinco representantes de los distintos sectores políticos, sindicales y de movimientos sociales de la coalición gobernante. El encuentro es en la sede porteña del Partido Justicialista (PJ), ubicada en Matheu 130.

Primera reunión de la mesa política del Frente de Todos: quiénes asistirán para definir el futuro electoral

Los convocados por el sector que responde a la vicepresidenta son el ministro del Interior y dirigente de La Cámpora, Eduardo "Wado" de Pedro; el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque; el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Abel Furlán; la senadora nacional, Anabel Fernández Sagasti, y el diputado nacional y titular del gremio La Bancaria, Sergio Palazzo. Cristina y Máximo Kirchner adelantaron que no asistirán.

La titular de Diputados, Cecilia Moreau, llegando a la reunión en la sede del PJ. (Foto NA)

Alberto Fernández está acompañado por el flamante jefe de Gabinete, Agustín Rossi; su número dos en la jefatura de Gabinete, Juan Manuel Olmos; la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y el canciller, Santiago Cafiero, uno de los pilares del mandatario desde que llegó a la Casa Rosada en 2019. La figura de Olmos no es una más porque oficia de articulador con las demás vertientes que componen la coalición oficialista.

Por el Frente Renovador dan el presente el jefe del Palacio de Hacienda, Sergio Massa; la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau; el vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Ruben Eslaiman; el intendente de San Fernando, Juan Andreotti; el ministro de Transporte, Diego Guliano, y la titular de Aysa, Malena Galmarini.

Proscripción, candidaturas y debate: qué se espera de la mesa política del Frente de Todos

En representación de los gobernadores participan Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

Por su parte, los intendentes que asisten son Martín Insaurralde, Fernando Espinosa y Juan Mussi (tercera sección electoral); y Alberto Descalzo, Mariela Fernández y Lucas Ghi (primera sección electoral).

El sindicalismo tendrá expresión a través de los cotitulares de la CGT, Héctor Daer; Carlos Acuña y Pablo Moyano; como así también el secretario general de la CTA, Hugo Yasky.

La convocatoria del presidente, un intento de "definir el núcleo dirigencial"

A través de sus redes sociales, el mandatario había confirmado la convocatoria a una mesa electoral, resistiendo el reclamo central del kirchnerismo y señalando que aspira a que en ese ámbito se debatan las cuestiones de estrategias y candidatos entre el peronismo y sus aliados. En su llamado original, había adelantado que esperaba que el encuentro "diseñe las reglas electorales del Frente y la estrategia a seguir con miras a las distintas elecciones de este año".

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, otra de las presentes en la Mesa del oficialismo. (Foto NA)

En ese sentido, uno de los temas principales que se debatirá esta tarde es el planteo sobre el intento de proscripción a la vicepresidenta, el cual es sostenido por casi todas las fuerzas del Frente de Todos. El sector del peronismo más alejado de Cristina Kirchner se repara en su palabra para sostener que no competirá en las urnas, mientras que dirigentes cercanos a ella lanzaron un operativo clamor en las últimas semanas para que sea candidata a presidenta.

Sumado a esto, también se hablará de la necesidad de ganar las elecciones ante un Juntos por el Cambio que aún debate la estrategia. Otro punto clave será la ratificación de las PASO como herramienta para dirimir las candidaturas.

La tensa relación de Alberto Fernández con Eduardo "Wado" de Pedro y el "Cuervo" Larroque

Dentro de la mesa kirchnerista se encuentran dos figuras alejadas del albertismo: "Wado" de Pedro y el "Cuervo" Larroque. Las diferencias entre el jefe de Estado y el referente de La Cámpora habían empezado a profundizarse en 2021, cuando el funcionario había encabezado la catarata de presentaciones de renuncias de funcionarios alineados con Cristina Kirchner, tras la derrota en las elecciones primarias de aquel año.

Este año la relación pareció terminar de romperse debido a un off the record difundido desde el entorno de De Pedro, en el que acusaban a Fernández de "no tener códigos" por no haberlo sumado a un encuentro realizado con organismos de derechos humanos en el marco de la visita del presidente de Brasil, Luiz Inácio "Lula" Da Silva.

Katopodis y la mesa del Frente de Todos: "No se anunciarán candidaturas porque la gente nos correría"

El lunes pasado y en la previa de la convocatoria a la mesa del Frente de Todos, Fernández y De Pedro se reunieron en la Quinta presidencial de Olivos para limar asperezas después de esta serie de cortocircuitos.

Mientras tanto, Larroque mantiene una tensa relación con Fernández, ya que expresa el pensamiento de la organización que lidera el diputado nacional y presidente del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner, que no estará en la sede del PJ.

MB CP