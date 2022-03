Martín Tetaz: "Larreta es el más radical de todos los peronistas de Juntos por el Cambio"

En diálogo con Jorge Fontevecchia, Martín Tetaz mostró su preocupación por la suba de precios y cómo esto impacta en la credibilidad del peso argentino. Además remarcó qué, para una futura alianza opositora, Horacio Rodríguez Larreta se perfila como el candidato más conciliador dentro del espacio.

F: Vos planteaste que el riesgo de hiperinflación está siempre…

MT: Una hiperinflación es un fenómeno que se produce cuando la gente rechaza masiva y categóricamente la moneda local. Si ese fenómeno de repudio generalizado ocurre, se produce una hiperinflación.

F: ¿Vos crees que es necesario, para curar la inflación, un cambio de cultura como plantea Melconián, y el ejemplo puede ser Israel donde tenemos a un argentino como Manuel Trajtenberg, que fue el ministro de Economía que logró producir ese cambio cultural, ¿nos puede servir de ejemplo?

MT: Hay dos ejemplos de la historia de gobiernos desprestigiados en sus dos primeros años, con malos resultados económicos, que lograron girar 180 grados su política y frenar la inflación. Uno radical y el otro peronista. Alfonsín, en 1985 y Ménem, en 1991. En ambos casos , después, el Plan Austral fracasó y la Convertibilidad también. Pero al principio lo cierto es que cambiaron dramática y radicalmente las expectativas. Esencialmente lo hicieron porque la gente se dio cuenta que habían cambiado las reglas. Para decirlo en criollo, entendieron que "se había terminado la joda", que el estado se ataba las manos, que se frenaba la maquinita, que se frenaba la emisión y que por lo tanto no iba a haber otro conjunto de reglas del juego en materia de precios.

F: Otro ejemplo es el Plan Real, en Brasil, que verdaderamente también logró producir una caída muy importante de la inflación y corregir el problema, casi que podríamos decir de manera definitiva. ¿Hace falta un plan básico así de shock?

MT: Insisto, son dos cosas por separado. En todos los planes que estamos comentando que recomponer la demanda de dinero llevo aquí cinco, diez años, son planes que cuando se implementaron bajaron drásticamente la inflación. Lo que pasa es que una cosa es desacelerar drásticamente los precios y otra cosa es recomponer de manera sostenible la demanda de dinero.

Por ejemplo, Argentina tiene un problema de inflación actual, pero también tiene una bomba bajo la alfombra. Tiene un montón de inflación futura. La meto bajo la alfombra en las Leliqs y las voy soltando gradualmente. Bien, para que eso no sea un problema en adelante, esencialmente lo que necesitas es ir recomponiendo la demanda de dinero. Que cada vez más gente quiera tener pesos o la moneda local.

Pero el cambio en el momento tiene que ser un cambio de shock. No hay ninguna experiencia en el mundo de un proceso antiinflacionario que se haya dado muy gradualmente. Se necesita un shock heterodoxo. Imagine la confianza en la moneda como la confianza en una pareja. Están a punto de echarlo de su casa, porque ya no confían más en usted, y usted, para revertir esa confianza no le alcanza ya con ir a la peluquería. Usted necesita mostrar un cambio actitudinal drástico: conseguir un buen empleo, empezar a ser responsable con su familia. Eso puede comprarle a usted una confianza inicial. Pero después usted a eso lo tiene que convalidar durante un periodo suficientemente largo porque usted destruyó la confianza hacia dentro de la relación. La moneda es esencialmente un fenómeno de confianza, no la reconstruye de una promesa simplemente. Esa promesa pierde valor en boca de un mentiroso, lo cierto se hace dudoso.

F: Dejame colocarme en un eventual nuevo gobierno de Juntos por el Cambio, en diciembre de 2023. ¿Hay visiones económicas distintas, por ejemplo, la que tienen Gerardo Morales con la que tenés vos?

MT: El proceso de ordenamiento vamos a construirlo de adelante para atrás y a pensarlo juntos. Empieza con la política y tiene una instancia en las PASO. En esa distancia, que es un mecanismo que a nosotros nos encanta porque permite que la gente sea la que dirima las cuestiones internas y elija los mejores candidatos, en esa elección de las PASO se va a consolidar algún modelo. Todavía no sabemos qué forma va a tener: Si va a ser el de Horacio Rodríguez Larreta, el de Mauricio Macri, el de Patricia Bullrich, el de Martín Lousteau, el de Facundo Manes, no lo sabemos. No hubo nunca en la historia política argentina, en una elección de ningún partido, incluyendo el peronismo, cinco candidatos competitivos como hay en este momento en el espacio opositor.

F: ¿Y si fuera Horacio Rodríguez Larreta, sería un intermedio?

MT: Hay una frase que escuché hace poco de Horacio que me gustó mucho, alguien dijo, "Horacio es el más radical de todos los peronistas de Juntos por el Cambio". En realidad dijo, "es el más radical de todo el Pro". Pero me gusta hacerla un poquito más generalizable.