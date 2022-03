Debate caliente y picantes cruces en Diputados: Tetaz vs Heller y Bregman vs Fernando Iglesias

El debate por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la Cámara de Diputados, con Martín Guzmán en el centro de las miradas, se desarrolló en un clima tenso y no faltaron los calientes cruces entre los legisladores oficialistas y opositores.

Uno de esos primeros encontronazos lo protagonizó el diputado de Evolución Radical, Martín Tetaz, quien comenzó recriminándole a Guzmán por no haberle "respondido bien ni una" de sus "40 preguntas", pero también se sacó chispas con el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller.

Mientras Guzmán concluía con su ronda de respuestas, Tetaz frunció el ceño y usó el micrófono marcando la voz para quejarse de que el ministro no había respondido "ni una de las 40 preguntas" que le había formulado, consignó la agencia NA.

"Te hice 40 y no me pudiste contestar una bien. Has evadido las preguntas de manera formidable", lanzó Tetaz interrumpiendo a Guzmán. Antes de que el ministro respondiese, Heller salió en defensa suya a los gritos, intentando reestablecer el orden: "Por favor diputado, esto no es un diálogo. Ya está".

Guzmán tomó la palabra y mientras revisaba sus papeles aclaró que había respondido todas las preguntas a excepción de las del aumento de las tarifas para el segmento del 10% de los ciudadanos más pudientes.

"Estás contestando cosas que no te pregunté. Yo no te pregunté cómo funciona un programa de expectativas de inflación, te pregunté Precios Cuidados", retrucó el diputado radical cercano a Martín Lousteau.

Acuerdo con el FMI en el Congreso: el oficialismo corrió a cuatro diputados propios con dudas

Nervioso, Heller chicaneó a Tetaz al explicarle que el ámbito parlamentario "no es un set de televisión" y le pidió que no "monopolice el debate". "Usted está preparado para el show y esto no es show", siguió el titular del Banco Credicoop y diputado del Frente de Todos.

Acto seguido, y con su habitual tono sosegado, Guzmán reafirmó que ya había contestado las preguntas, inclusive la de Precios Cuidados, ya que formaba parte de las políticas de precios que el ministro había desarrollado a modo más general.

Cuando el ministro explicó que el impacto de la segmentación tarifaria será "dependiente del costo de la energía", Tetaz le exigió que de al menos "un número" de los aumentos que se vienen.

Martín Guzmán en Diputados.

Ante ese pedido que fue leído por el oficialismo como una provocación, Heller amenazó con "cortarle el micrófono" al radical.

"No nos cuesta dar un número, pero si usted lee el programa con atención verá que la segmentación se aplicará el 1 de junio. Yo como ministro de Economía no tengo la bola de cristal para saber qué va a pasar con el precio del GNL, no puedo decirle hoy", aclaró el funcionario.

Ese no fue el único round entre Tetaz y Heller: un rato antes se habían cruzado por los tiempos de las exposiciones de cada diputado.

Para Martín Redrado, el FMI "le marcó la cancha" al Gobierno por no tener programa económico

"Le voy a solicitar si es tan amable en virtud de que se respete la regla de los tres interlocutores antes de la participación. O sea, que no se cuente como un solo interlocutor a las dos personas de izquierda que hablaron antes", dijo en alusión a Myriam Bregman y Nicolás del Caño, que se repartieron el tiempo que tenía el Frente de Izquierda para sus intervenciones.

"Se cuenta como uno solo. Y los dos sumados hablaron menos de lo que habló el diputado Laspina, así que no se queje tanto", respondió Heller.

El impuesto "Maradona"

Pero el momento más desopilante fue cuando Tetaz, en pleno uso de su capacidad para la ironía, denominó "Diego Armando Maradona" al aporte extraordinario a las grandes fortunas, luego de que Heller le hiciera saber su desacuerdo con la denominación "impuesto a la riqueza" utilizada por el radical para referirse a esa contribución obligatoria por única vez.

"Usted le puede llamar como quiera. Si lo quiere llamar Diego Maradona, llámelo aporte Diego Maradona", lanzó Tetaz. "No, aporte solidario, ese es el nombre que tiene, la verdad", corrigió Heller.

El tenso debate por el acuerdo con el FMI.

"La verdad es que es un impuesto. Llámelo como quiera, me da lo mismo. Quiere llamarlo Diego Maradona, formulo la pregunta distinta. ¿Cuál es el punto de partida en materia de déficit fiscal, teniendo en cuenta que en el 2021 cerró con tres puntos pero con ingresos extraordinarios por el recurso Diego Maradona? Lo llamo como usted quiera, es la misma la pregunta", dijo Tetaz, redoblando la apuesta.

Cuando el diputado oficialista insistió en que se trataba de un aporte a las grandes fortunas, el opositor fue un paso más allá en la confrontación y lo llamó "sommelier de preguntas". "Gracias por su interpretación. Cuando necesite un sommelier de preguntas le doy la palabra a usted y me hace las aclaraciones que quiera", chicaneó Tetaz.

En ese punto insólito al cual se había ramificado la discusión, Heller le quiso aclarar que los diputados rasos no tienen atribuciones para dar la palabra, y solo el presidente puede adjudicarse ese rol: "Usted no puede dar la palabra". "Sí, mientras estoy en uso de la palabra, el único que puede autorizar interrupciones soy yo", contestó Tetaz de forma desconcertante.

El cruce entre Myriam Bregman y Fernando Iglesias

Otro cruce se dio entre la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman, y el legislador del PRO Fernando Iglesias.

Cuando la dirigente del PTS criticaba a Luciano Laspina, Iglesias salió en defensa de su compañero de bancada interrumpiendo a la trotskista a los gritos. "Siempre duro con nosotros, nunca con el peronismo", le achacó el macrista.

"El que escribió un libro a favor de (el ex presidente) Néstor Kirchner fuiste vos", replicó con sarcasmo la legisladora del FIT, quien luego fue varias veces más interrumpida por Iglesias.

