Para Martín Redrado, el FMI "le marcó la cancha" al Gobierno por no tener programa económico

El ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, dijo que el Gobierno aceptó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) “le marque la cancha” porque el equipo económico del Gobierno no llevó un programa económico a Washington durante las negociaciones para el acuerdo.

El director General de la Fundación Capital sostuvo qu, “al no llevar un programa económico a Washington, el FMI le dio una cantidad de alternativas de política económica y caímos en las tradicionales de ajuste fiscal y se genera ajuste cambiario con las restricciones que ya tenemos”, dijo en declaraciones a Maxi Mediodía por A24.

Por esa actitud, Redrado “de movida aceptaste que te marcaran la cancha desde el exterior, entonces ahora estás condicionado a seguir esa temática. En cambio, si hubiéramos llevado un programa nuestro, con políticas de estabilización económicas, desindexación de las principales variables de la economía y estímulos para atraer dólares, esto hubiera sido distinto”.

Martín Guzmán: “Ningún acuerdo con el FMI salió bien para la Argentina”

El ex titular del BCRA señaló que “ha nacido el ‘Plan Postergar’ porque se postergan los principales problemas que tiene nuestra economía, como la solución del problema inflacionario".

"Desde la Fundación Capital no creemos que la inflación pueda bajar ni hay estímulos específicos para el crecimiento económico y por lo tanto no resuelve el problema principal que es sacar a la cantidad de argentinos que tenemos hoy bajo la línea de pobreza”, apuntó el economista.

“Se pierde otra oportunidad y habrá que esperar a una próxima etapa para poder resolver los problemas de fondo que tiene nuestra economía”, añadió Redrado.

Metas económicas de la Argentina

Para el ex funcionario, el plan económico que surge del acuerdo con el FMI “es un programa recesivo, que quizás traiga alivio a las variables financieras, pero no las variables reales, que son la generación de empleo de calidad, la ampliación de la inversión, no vemos ningún incentivo en el programa para aumentar la inversión ni aumentar el salario real para generar incentivos al consumo ni a las exportaciones”.

En cuanto al tipo de cambio, Redrado opinó que “la tensión cambiaria queda postergada hasta el tercer y cuarto trimestre, porque tenemos el invierno y la importación d energía. El gas natural que debe ser importado se ha quintuplicado su valor, no solo por los últimos acontecimientos, si no por el incremento de la demanda mundial. Calculamos que vamos a tener una balanza energética deficitaria en 4 mil millones de dólares si los precios se estabilizan. Hoy los precios están muy elevados”.

LM cp