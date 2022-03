Acuerdo con el FMI: Bullrich aseguró que Juntos por el Cambio "votará por no caer en default"

En medio de la llegada del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) al Congreso Nacional este lunes, la presidente del PRO, Patricia Bullrich, manifestó la posición de Juntos por el Cambio en Cámara de Diputados y aseguró que votarán a favor "por no caer en el default" pero aclaró que solicitarán cambios en la parte del financiamiento del proyecto que propone el Gobierno nacional.

"No mandamos el país al default porque significaría que todos los argentinos pierden. Juntos votará por no caer en el default", señaló la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en una entrevista con el programa Solo una vuelta más, de TN. También aclaró a continuación que "No vamos a acompañar el acuerdo, vamos a acompañar el financiamiento".

"Vamos a decir bien claro que la carta de intención firmada es una carta que no solamente deja una bomba hacia el futuro, sino que destruye en el presente la posibilidad de que la Argentina salga de la crisis que tiene porque esta absolutamente basada en mantener subsidios, mantener la misma emisión y el mismo déficit fiscal", aseveró.

"Es un acuerdo liviano porque si alguien cree que logrando mantener todas las cosas como están y con impuestos bajando el déficit, es mentira", agregó Bullrich, quien afirmó que el déficit estructural de Argentina "impide que haya crecimiento" ya que los impuestos "ahogan a la actividad privada, manteniendo un Estado cada vez más ineficiente".

"No vamos a acompañar el acuerdo, vamos a acompañar el financiamiento", sostuvo Patricia Bullrich de cara al debate en Diputados que abordará el acuerdo con el FMI.

En relación a la aprobación del acuerdo con el FMI, la exfuncionaria de Mauricio Macri manifestó: "Demostramos que no la tienen tan fácil". Y agregó que cuentan con un tiempo para cambiar el proyecto, en lo referido al financiamiento, que es la parte del entendimiento que e PRO está dispuesto a acompañar y tratar.

Al respecto, Bullrich expresó: "Seguramente durante todo el año vamos a tener debates respecto a lo que ellos quieren y lo que nosotros creemos que se debe hacer en el país". La dirigente remarcó que Juntos por el Cambio "está mostrando una unidad conceptual importante" de cara al debate en Cámara de Diputados y Senadores.

JXC buscará abrir el diálogo con Sergio Massa

Patricia Bullrich reveló que, en busca de las modificaciones a plantear, Juntos por el Cambio entablará diálogo con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa: "Se va a plantear un diálogo con el presidente de la Cámara para que el proyecto cambie y contenga lo único que debe tener, el acuerdo del financiamiento".

Por su parte, Massa aseveró que hará todo lo que esté en sus manos para captar los votos necesarios para la aprobación del acuerdo con el FMI.

El proyecto se tratará este lunes a las 14 horas en la comisión de de Presupuesto y Hacienda y estarán presentes distintos funcionarios del Gabinete para defenderlo. Así, ante los diputados, estarán el ministro de Economía, Martín Guzmán, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos.