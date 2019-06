Massa no quiere perder protagonismo en la lucha contra Macri

por Rosario Ayerdi

Sergio Massa llegó al primero encuentro oficial con Alberto Fernández con encuestas que encargó los días previos. Ambos vieron los números de Julio Aurelio en los que en el escenario con el tigrense compitiendo en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, el Frente de Todos llegaba al 43,5% con­tra el 32,7% de Mauricio Macri. “Somos más competitivos en las internas”, le dijo el líder del Frente Renovador. El candidato presidencial de Cristina Kirchner le respondió: “¿Cómo te incorporo a la campaña entre agosto y octubre si perdés las PASO? ¿En carácter de qué? ¿Harías campaña?”, le dijo Fernández.

Hablaron de compartir búnker el día de las internas, de dar el discurso uno detrás del otro y salir al otro día a hacer las recorridas juntos. “Es la diferencia que necesitamos mostrar en las internas”, insistió Massa quien también llevó un sondeo de Hugo Haime aún más optimista: el Frente de Todos obtendría al 45% sobre Cambiemos que obtiene el 26,2%. En ninguno de los estudios estaba medido Miguel Pichetto como compañero de fórmula de Macri, re­cien­te­men­te incorporado a Juntos por el Cambio. Acordaron encargar dos nuevas encuestas cada uno y reunirse con esos números que estarán listos en las próximas horas. Llevará otro estudio que cuenta con cien casos hechos a través de Facebook que los usuarios responden por in­gre­sar en un sistema de premios. Este trabajo lo realiza el asesor catalán, Antoni Gutiérrez Rubí.

Encuesta: si Massa es su precandidato a presidente, el Frente Todos podría superar el 48% de los votos en las PASO

Massa quiere tener una fuerte centralidad en la pelea contra el Presidente. Quiere competir en las internas para poder erigirse como uno de los principales responsables de en­grosar el número del espacio que puede dejar a Macri sin reelección. “Voy a hacer todo lo posible para ganarle a Macri, quiero que pierda”, dice el líder del Frente Renovador de manera in­sis­ten­te. Hay quienes le dicen que dilapidará el capital político que pudo conservar hasta ahora. “Hace cuatro años me dicen lo mismo”, responde. También le explican que la fiscalización, los avales y el financiamiento no serán sencillos. Se muestra dispuesto a lidiar con eso. “No me importa perder las PASO si puedo hacer que pierda Macri la elección”, repite.

Hasta ahora, Massa no habló con Cristina Kirchner: sabe que le pedirá que no compita

Hasta ahora el líder del Frente Renovador no habló con Cristina Kirchner. Sabe que en la primera conversación que tengan, la senadora de Unidad Ciudadana puede pedirle que no compita. “Lo vamos a decidir en conjunto con encuestas más detalladas. Estoy con­ven­ci­do que debo hacerlo para que le podamos ganar. Si creemos que no es la manera, nos damos la mano y laburamos juntos en el esquema que plantean ellos”, responde el dirigente.

Massa, al anunciar su acuerdo con la fórmula Fernández-Fernández.

El apellido Massa estará en una boleta, ya que no hay ninguna posibilidad de que no compita en estas elecciones. En todo caso, estará como candidato a diputado nacional. El cargo de presidente de la Cámara de Diputados si ganan las elecciones está asegurado. Máximo Kirchner ya le dijo que está dispuesto a ir tercero en la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires para dejarle el primer lugar a él.

Alberto Fernández no quiere que su nombre se diluya en unas PASO. Lo quiere en las tres posibles elecciones (en caso de que haya ballotage), sobre todo pretende que el apellido Massa esté en la boleta en el territorio bonaerense que es donde más cosecha votos y puede empujar un triunfo contra María Eugenia Vidal.

Según los números de Haime, al jugar dentro del Frente de Todos, Massa pierde la mitad de sus sufragios. Por afuera, los números le dan el 14,5% y por la interna bajaría al 7,6% de votos. Según Aresco, solo pierde el 20 por ciento de sus electores. ¿Cuánto de ese porcentaje mantiene si no está en octubre? ¿No debería estar en la boleta de diputados para lograr arrastrar votos en esta elección también?, son las dos preguntas que intentan resolver en las próximas horas con nuevos números en la mano.

