Matías Lammens habló del escenario del búnker K: "Se decidió que iban a subir los que ganaron"

El triunfo del Frente de Todos en las elecciones generales del pasado 27 de octubre generó una polémica inesperada: hubo una grieta entre los que se subieron al escenario y quienes se quedaron abajo durante el festejo en búnker del barrio porteño de Chacarita. Además del desplante a los intendentes y gobernadores, uno de los ausentes fue Matías Lammens, quien compitió contra Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad. Consultado por la polémica, el presidente de San Lorenzo justificó: "Se decidió que iban a subir los que ganaron en Provincia".

Según trascendió, la encargada de definir los nombres de los referentes que subirían al escenario fue la propia vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner, quien además dejó afuera a los intendente y gobernadores. En diálogo con Radio Mitre, Lammens intentó bajar el tono de la polémica y respondió: "Subieron quienes habían participado de la elección en Provincia que fue la elección que terminó definiendo en gran medida el resultado nacional y bueno, eso lo deciden quienes conducen, digamos, la fuerza".

Tras la polémica del búnker, Cristina tuvo un encuentro a solas con Massa

"A mi no me molesta para nada, son decisiones que uno tiene que aceptar cuando participa en la política. No sé si me hubiera gustado estar ahí arriba, lo que sí me hubiera gustado es tener la posibilidad de hablar y agradecer pero no lo pude hacer por una cuestión de timing", explicó el presidente de San Lorenzo.

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, había desmentido el desplante a los dirigentes peronistas: "Hay una mitología sobre la convivencia. No van a lograr que nos peleemos por pavadas porque está en juego la Argentina", sostuvo. El tigrense buscó bajarle el tono a la polémica que profundizó su aliada, Mirta Tundis, quien habló de su encuentro con la expresidenta en el búnker. "Nunca hablé con Cristina, la primera vez fue en el escenario. Me miró, me saludó como a alguien que no conoce. Yo la respeto como persona, cada uno es dueño de su vida y yo soy dueña de la mía. Creo que le molestó que diga que mi referente es Sergio Massa, pero bueno ella es referente de los kirchneristas y Massa del Frente Renovador", sostuvo la diputada nacional.

Lammens advirtió que el crecimiento de Macri frenó el balotaje porteño

Lammens habló también de su propio desempeño electoral y confesó: "Sería una hipocresía no decir que la expectativa que teníamos era ir al balotaje. Pero también es cierto, que cuando uno pone en perspectiva el escenario de hace unos meses para acá, y se da cuenta el trabajo que hicimos y se da cuenta la campaña que hicimos y se da cuenta de la expectativa que se generó en la gente con nuestra candidatura, creo que es un saldo más que positivo. Así que estoy muy feliz".

"Creo que hicimos una elección extraordinaria. 700 mil votos, más del 35% en un distrito que siempre fue muy complejo para una fuerza como la que representaba yo, expresando algo absolutamente novedoso", señaló.

