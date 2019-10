Mirta Tundis dio detalles del cruce que tuvo con Cristina Kirchner en el búnker del Frente de Todos

El pasado domingo 27 de octubre el búnker del Frente de Todos ubicado en el predio de Costa Salguero fue una fiesta tras confirmarse la victoria de la fórmula que integran Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner y la del candidato a gobernador bonaerense Axel Kicillof. Al salir al escenario todos los referentes expresaron su alegría y dieron una imagen de una fuerza unida.

Sin embargo, durante la noche hubo un pequeño cruce en el escenario entre la diputada nacional del Frente Renovador, Mirta Tundis, con la vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner. Fue la propia legisladora quien contó los pormenores del enfrentamiento.

Tundis fue una de las últimas referentes del Frente de Todos que subió al escenario. Primero se ubicó a la derecha del grupo pero luego se movió por detrás de sus compañeros para ponerse a la izquierda de todo. Es decir, que fue la última que saludó a Alberto, Cristina y Axel antes de sus discursos.

"Nunca hablé con Cristina, la primera vez fue en el escenario. Me miró, me saludó como a alguien que no conoce. Yo la respeto como persona, cada uno es dueño de su vida y yo soy dueña de la mía. Creo que le molestó que diga que mi referente es Sergio Massa, pero bueno ella es referente de los kirchneristas y Massa del Frente Renovador", sostuvo la legisladora nacional entrevistada en el programa ‘Y ahora quién podrá ayudarnos’ que conduce Ernesto Tenembaum por Radio Con Vos.

La dirigente opositora contó que el trato que le dio el líder de La Cámpora y compañero en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, fue totalmente distinto al que tuvo la ex jefa de Estado con ella: "Máximo me dijo ‘bienvenida, compañera’ y me dio un beso muy afectuoso. Pero vino él a saludarme".

Al principio de la nota, Tundis negó que sea kirchnerista: “Yo sigo siendo del Frente Renovador, este es un acuerdo de coalición en donde están los espacios unidos para un fin común. Yo sigo siendo massista, del FR, cada uno en su espacio y mi conductor sigue siendo Sergio Massa”.

Asimismo, la legisladora también rechazó ser peronista: “Toda mi vida voté al socialismo y hoy por hoy obviamente que estoy dentro de un espacio donde hay de todo, no solamente peronistas, obvio que son el 90 por ciento del peronismo pero después hay de distintos sectores. Yo defiendo una causa que son los jubilados, que no tiene color político”.

B.D.N./FeL