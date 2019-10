Alberto anticipó que se reunirá con Macri y le dedicó la elección a Néstor Kirchner

Alberto Fernández fue el orador final en el búnker del Frente de Todos. Escuchó al gobernador electo, Axel Kicillof; a su compañera de fórmula, Cristina Kirchner; y luego tomó el micrófono para hacer un balance tras los resultados oficiales.

"Gracias también a los que no nos votaron por haber participado de esta jornada. Este no es el Frente de nosotros, es el frente de todos y nació para incluir a todos los argentinos y a todos estamos convocando. Los tiempos que vienen no son fáciles. Quiero darle las gracias a Roberto Lavagna. Mañana me reuniré como anunció el presidente Macri, me reuniré con él. y empezaremos a ver como transcurrimos el tiempo que nos queda sabiendo que hasta el 10 de diciembre él es el presidente", explicó.

"Lo único que nos preocupa es que los argentinos dejen de sufrir, nuestro compromiso es con cada uno de los argentinos", dijo Fernández, acompañado por el resto de los candidatos del Frente de Todos, incluyendo a Sergio Massa.

Luego le hizo un homenaje a Néstor Kirchner, a nueve años de su muerte. "M acuerdo que los primeros días de mayo le había dicho a Alicia Kirchner que quería visitar a Néstor, ocurrió que el 18 de mayo cristina propuso mi candidatura. La primera salida que tuve como candidato fue precisamente para visitarlo a Néstor. Hoy, 27 de octubre, es el día que Néstor nos dejó. Gracias Néstor donde estés, porque vos sembraste todo esto que estamos viendo. No sería justo no reconocerle a él todo lo que hizo por nosotros. De aquí en adelante solo nos queda cumplir con lo prometido", manifestó.

En otro tramo de su discurso, le dedicó un mensaje a su futura oposición. "Ojalá que quienes sean nuestros opositores estos cuatro años sean capaces de entender el país que nos dejan y que la argentina que viene necesita del esfuerzo de todos y del compromiso de todos", explicó.

Y adelantó qué espera para cuando asuma: "Vamos a hacer la argentina que nos merecemos, no es verdad que estamos condenados a esta argentina. Vamos a hacerlo porque nos lo merecemos, lo vamos a hacer todos y todas como siempre lo hicimos".