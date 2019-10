Lammens advirtió que el crecimiento de Macri frenó el balotaje porteño

por Mariano Confalonieri

El candidato a jefe de Gobierno porteño, Matías Lammens, analizó, en diálogo con PERFIL, que el resultado en la elección porteña fue “muy bueno”.

“También es verdad que teníamos la expectativa de entrar al balotaje, pero el crecimiento de (Mauricio) Macri cambió todos los pronósticos”, dijo Lammens a PERFIL.

Para el presidente de San Lorenzo, el Frente de Todos hizo una elección histórica en la Ciudad de Buenos Aires, pero destacó la remontada de Macri. “En la Ciudad sacó 52 por ciento y creció en el resto del país. Fue una elección muy polarizada”, consideró el dirigente, que junto a Gisela Marziotta compitió por la jefatura de Gobierno frente a Larreta.

Por qué arrasó Rodríguez Larreta y cuál es su plan a futuro

Además, Lammens anunció que sigue con la intención de gobernar la Ciudad de Buenos Aires y que va a trabajar con la mira en 2023. “Con Alberto estuve un rato anoche (en el búnker del Frente de Todos) y quedamos en hablar hoy”, confió Lammens y agregó que la oposición se tiene que rearmar “con esta lógica frentista”.

Para el candidato, el gobierno de Macri fracasó. “En materia económica no solo no solucionó nada sino que empeoró todos los números”, opinó Lammens. “No resolvió los problemas de fondo”, dijo. Sobre Cristina, analizó que su regreso no sorprende: “Ella siempre mantuvo un núcleo duro de votantes importante”.

Marziotta advirtió que el Frente "hizo la mejor elección opositora en 15 años"

Lammens incursionó en política recién en esta elección. Había tenido varias reuniones en los últimos años y propuestas de distintos partidos, pero decidió ser candidato en 2019 junto a Gisela Marziotta por el Frente de Todos. La Ciudad suele ser un lugar adverso para el peronismo/kirchnerismo.

Desde que Macri ganó en 2007, las derrotas consecutivas desanimaron a la mayor parte de la dirigencia peronista porteña. Sin embargo, el balotaje entre Larreta y Lousteau en 2015 generó la idea entre los peronistas que, en una segunda vuelta, Juntos por el Cambio podía ser vencido. No fue esta vez. Tendrá que esperar.

MC