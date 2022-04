Mauricio Macri dará clases en Georgetown y lo presentará un ex director del FMI 

Es la agenda que siempre más disfruta. La que le permite mostrarse como un líder que trasciende las fronteras y de paso tapar las críticas que recibe puertas adentro del país. El expresidente Mauricio Macri brindará la semana próxima clases en otra universidad de los Estados Unidos, en este caso en una de las más tradicionales.

Al actual curso que viene brindando en la Florida University, ahora el ex presidente le sumará otras conferencias en la Universidad de Georgetown, en Washington. Allí debutará el próximo martes 19 de abril, con una charla sobre liderazgo. Con un dato curioso, el moderador de sus charlas será un ex hombre fuerte del Fondo Monetario Internacional.

Se trata de Alejandro Werner, quien fuera director para el Departamento del Hemisferio Occidental cuando se firmó el acuerdo durante el gobierno de Macri. Recientemente asumió como director del Instituto Américas de la Universidad de Georgetown.

Su liderazgo, justamente, es uno de los puntos que viene en el centro de la discusión política en el PRO y en Juntos por el Cambio en general, luego de una serie de movimientos que lo volvieron a colocar en el centro de la escena. Durante su último viaje, Macri se mostró junto al ex presidente de los Estados Unidos Donald Trump, en una foto que generó fuerte impacto entre sus aliados, con críticas públicas incluidas como las del presidente de la UCR, Gerardo Morales.

Macri va a estar disertando sobre su experiencia como presidente, jefe de Gobierno y CEO de diferentes compañías y como eso “moldeó sus pensamientos sobre liderazgo, gobernabilidad, política, relaciones exteriores y administración”

Al volver, rápidamente logró ser noticia de nuevo al cenar en un coqueto restaurante de Costanera Norte junto a Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y Federico Pinedo. Al día siguiente, se mostró con el jefe de Gobierno porteño de nuevo y con el radical Alfredo Cornejo.

Mientras tanto, sigue manteniendo la intriga sobre su futuro político. Asegura que trabaja por la unidad de Juntos por el Cambio, impulsa a todos los que quieran competir a animarse pero no define si él será candidato a presidente o no. En su entorno aseguran que no tiene intenciones y que solamente lo haría en caso que lo considere necesario. Otros dirigentes, sin embargo, creen que tiene ganas y que será si los sondeos le auguran un triunfo.

Según lo difunde la propia universidad en su sitio web, Macri va a estar disertando sobre su experiencia como presidente, jefe de Gobierno y CEO de diferentes compañías y como eso “moldeó sus pensamientos sobre liderazgo, gobernabilidad, política, relaciones exteriores y administración”. Este ciclo consta de dos charlas: la primera el martes, titulada “Reflexiones sobre el liderazgo” y la segunda el miércoles, “Lecciones de una presidencia”.

