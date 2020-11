Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Larreta cruzaron a Página 12 por una tapa sobre Acuña

El ex presidente Mauricio Macri y otros referentes de Juntos por el Cambio repudiaron este domingo 22 de noviembre la tapa del diario Página 12, cuya nota principal, "La mala educación", alude a la formación de la ministra Soledad Acuña, que esta semana estuvo en el centro de la polémica por sus declaraciones sobre el adoctrinamiento y la carrera docente. El artículo cuenta las raíces "nazis" de la institución de Bariloche en la que hizo el colegio la funcionaria y cuenta que el líder era el criminal nazi de guerra, Erick Priebke.

"Vergonzoso. Esta tapa y esta historia no tienen nada que ver con el periodismo y dañan a la democracia. Mi solidaridad y apoyo a la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña", escribió Macri en su cuenta oficial de Twitter. En la misma línea se pronunciaron, entre otros, la líder del PRO, Patricia Bullrich y el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. "El objetivo es alimentar el relato para profundizar la división de los argentinos. La tapa de Página 12 ofende no sólo a la ministra, sino a todos los argentinos. No se puede construir futuro con violencia y adoctrinamiento. Sería bueno que el oficialismo repudie estas prácticas", escribió Bullrich.

Todo mi apoyo y el de nuestro equipo para @Soledad_Acunia, una ministra cuya única prioridad es dar más y mejor educación para todos los chicos y chicas de la Ciudad de Buenos Aires. — Horacio Rodríguez Larreta ✋🏼🧼🤚🏼 (@horaciorlarreta) November 22, 2020

Sobre el adoctrinamiento había hablado Acuña durante una charla virtual organizada por el diputado Fernando Iglesias. Allí, Acuña hizo referencia a la bajada de línea que, algunos docentes, hacen en clase. Vinculó esta práctica con el kirchnerismo. "Eligen hacer militancia en vez de docencia", había dicho. La ministra fue criticada por ese y otros dichos. En otro tramo, hizo alusión a la cantidad de gente que opta por la carrera docente como última opción. "La mayoría elige la carrera docente luego de haber fracasado en otras", sostuvo. Ella misma aclaró que los dichos estaban sustentados en encuestas que había hecho en su momento el ministerio de Educación de la Nación, que mostraban esa conclusión.

Soledad Acuña había hablado de adoctrinamiento en una charla virtual.

Este domingo, Página 12 sacó varios artículos sobre Acuña. En paralelo, Mauricio Macri hizo pública una carta en Clarín cuestionando que las escuelas sigan cerradas y que la educación sea virtual, a raíz de la pandemia de coronavirus. Las clases son motivo de disputa política entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. De hecho, Nicolás Trotta respondió a los cuestionamientos de Macri: "Está bien que Macri se preocupe por la educación, no ocurrió durante sus cuatro años de gobierno", dijo.

La apertura de escuelas e incluso la inclusión de los chicos que no tienen conectividad en ambientes al aire libre generó polémicas entre Alberto Fernández y Larreta durante estas últimas semanas.



MC