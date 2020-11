Alberto Sileoni: "A 20 días de terminar las clases, hay una situación muy delicada"

Ursula Ures Poreda y Florencia Ballarino

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF advirtieron sobre el daño que causa mantener las escuelas cerradas. En este sentido, la entidad internacional abocada a la infancia a través de un documento llamado "La generación perdida", definió que el cierre de las aulas por la cuarentena está causando "daños irreparables" al bienestar de los niños.

Por ello Reperfilar se comunicó con ex Ministro de Educación, Alberto Sileoni, quien dijo que la cuarentena en la educación “ha traído problemas serios". Porque "estamos a 20 días de terminar las clases, hay una situación muy delicada, sobre todo en aquellos sectores más carecientes que han sufrido mucho más, debido a la desconexión tecnológica y la débil relación con la escuela". Asimismo, admitió que "es posible esperar noticias que no sean alentadoras, sobre todo en la vuelta y en el nivel secundario”.

Consultado por el inicio de clases en febrero, Sileoni se mostró positivo: “Hay que pensar un 2021 mucho más activo. Existen dos tensiones: un riesgo de abrir y volver y también la conciencia del daño, las secuelas emocionales, sociales y pedagógicas que está dejando esta pandemia” .

Al mismo tiempo destacó el esfuerzo escolar de este año: “Hay encuestas que demuestran la recuperación del vínculo entre la familia y los educadores, se ha hecho una estrategia que podríamos denominar de reducción de daños. El tema es que ese daño ya está hecho en la educación de todo el mundo”.

El ex titular de la cartera de Educación se refirió a la inversión en educación durante su gestión que se vio eliminada en el gobierno anterior: “Dejamos 5.4 millones netbooks en el sistema educativo. El macrismo le debe a la sociedad y al sistema educativo 4 millones y medio de netbooks, 3 millones y medio que no distribuyó y un millón que no reparó". Además añadió: "Hubo 4 años de desinversión educativa".

Con respecto a los dichos de la Ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, Alberto Sileoni comentó que “con respeto, me parece que es una bolsa de prejuicios". Porque la exsubsecretaria de equidad educativa "tiene una tarea que es gobernar, conducir a los docentes y no puede ser desde el desprecio".