Macri se metió en la Provincia: "Esto va a estar cada vez peor, es necesario ganar en 2021"

Fue un martes netamente político para Mauricio Macri. Desde que reabrió sus oficinas en Avenida Libertador, en Olivos, el ex presidente comenzó a incrementar sus reuniones con dirigentes de Juntos por el Cambio de la Provincia de Buenos Aires.

El fin de semana el diario PERFIL había anticipado que los martes el ex jefe de Estado se había reservado un lugar para recibir a los “sin tierra”, los ex candidatos a intendente de Cambiemos en 2019 y referentes territoriales bonaerenses de la oposición en los distritos que no gobierna JxC.

Los encuentros comenzaron hace dos semanas y ayer al mediodía, pasadas las 12.15, hubo una nueva cumbre. Quien los acerca es el diputado vidalista Alex Campbell, quien diagramó grupos de cuatro o cinco dirigentes, con el aval de la ex gobernadora, María Eugenia Vidal.

Esta vez también se sumó Darío Nieto, el ex secretario privado de Macri, quien ya se sienta pensando en una posible candidatura el año que viene. Claro, todo dependerá de cómo sigan sus causas judiciales.

En lo que refiere a la cumbre política en sí, entre los “sin tierra” esta vez estuvieron ayer el ex intendente de Quilmes, Martiniano Molina, uno de los que más habló, Leandro Costa (Escobar) y Santiago Mac Goey (de Cañuelas y quien estuvo a pocos votos de ganar el año pasado), entre otros.

Allí, Macri hizo especial hincapié en seguir trabajando la unidad de Juntos por el Cambio. “Hay que prepararse para las elecciones del año que viene que van a ser difíciles”, les manifestó. También insistió con ser “amplios” y hasta agregó que había que salir a buscar a un sector del PJ que es fuerte en el conurbano pero que no comulga con el Frente de Todos. “Me refiero al peronismo que no fue secuestrado por el kirchnerismo”, les expresó.

Por su lado, Martiniano Molina contó que, cuando recorre Quilmes, ve “gente decepcionada”. Según manifestó en la reunión, “hay un buen recuerdo” de su paso por la gestión. En ese momento, Campbell agregó que le pasa algo similar en sus recorridas por la Provincia donde se topa con gente que habla bien de Vidal.

También se habló de las internas, de los cambios en la ley electoral y la chance de que no haya primarias el año que viene. “Esto va a estar cada vez peor, es necesario ganar”, les dijo el ex presidente.

Más cumbres bonaerenses

Más temprano, cerca de las 11, Macri recibió a Julio Garro, el intendente de La Plata. Durante una hora, y de manera distendida, dialogaron sobre la coyuntura local y el futuro del PRO.

El ex presidente indagó sobre cómo estaba el municipio, el estado de los casos de Coronavirus y cuánto estaba afectando la baja de recaudación y el envío de fondos de la Provincia.

“Tenemos que volver a generar confianza, hoy la gente no la tiene”, le planteó Macri al intendente. “No sólo es lo económico, son las decisiones como defender o no la propiedad privada o la reforma judicial”, le respondió Garro.

En otro tramo de la charla, también coincidieron en el complejo semestre que pasará el mundo en el contexto político internacional. Con ambos estuvo el ex secretario General de la Presidencia, Fernando de Andreis, uno de los hombres que sigue estando muy cerca del ex mandatario.

En cuanto al futuro de Juntos por el Cambio, el intendente expresó que había que frenar el “caos” y las internas descontroladas para generar un armado “constructivo”. Macri asintió.

En ese marco, Garro le expresó su deseo de “crecer” y salir a recorrer la provincia, si es que no sale un fallo para que haya re re elecciones de intendentes. En ese marco, dijo que era clave sumar otros actores políticos de otros espacios que no sea el PRO. No pescar en la misma pecera.

Sobre el final, se coló el fútbol: hubo chistes y comentarios sobre Boca, la pasión de siempre del ex presidente.

ESMC