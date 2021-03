Macri presenta su libro el jueves 18 y empieza a definir su nuevo rol político

El ex presidente Mauricio Macri ya tiene fecha de presentación en público del libro en el que dejará en claro que por más que no quiere ser candidato en 2021, no dejará de buscar tener influencia en la toma de decisiones de Juntos por el Cambio. El jueves 18 de marzo, en el Centro de Convenciones Buenos Aires (CEC) del barrio de Recoleta, será el acto para dar a conocer "Primer Tiempo" y volver a tener protagonismo político.

La lista de invitados ya está armándose y en las próximas horas saldrá las invitaciones para los entre 500 y 600 dirigentes que tendrán permitido ingresar al predio, para cumplir así con los protocolos de aforo que se fijaron por la pandemia.

Desde el entorno de Macri todavía son herméticos respecto a cómo será la presentación. Se especula con la posibilidad de que sea una conversación con diferentes personalidades de peso, aunque todavía no querían confirmar los nombres. Se espera que haya algunos en el escenario pero también otros por video, sobre todo de figuras del extranjero. Y probablemente no sean solo personalidades de la política, sino también de la cultura o, incluso, el deporte (al que ahora volvió a estar directamente vinculado por liderar la Fundación FIFA).

Desde el silencio, Macri coordina la defensa de su gestión

De todas formas, la imagen más importante del acto será la de los dirigentes que estarán acompañándolo, en un momento donde Juntos por el Cambio en general, y el PRO en particular vive momentos de tensiones internas por la postura que debe tener el espacio y por el inminente armado de listas que siempre genera rispideces en todos los sectores políticos.

La lista se irá confirmando en la próxima semana, pero se da por descontado que Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich serán de la partida. Duros y moderados, juntos. También los aliados del radicalismo y la Coalición Cívica, aunque Elisa Carrió debería romper su tradicional encierro por la cuaresma. ¿Rogelio Frigerio y Emilio Monzó? Son dos de los que se generó más especulaciones respecto al contenido del libro y cómo les podría impactar. Está fresco el recuerdo aún de cuando Macri reapareció en entrevistas y se auto criticó por haber delegado la negociación con el peronismo en el ala político. Sin embargo, fuentes que tuvieron acceso al material aseguran que los deja mejor parados de lo que muchos esperan.

El ex ministro de Cultura Pablo Avelluto fue, junto a Hernán Iglesias Illa, uno de los armadores del libro.

De cualquier forma, van a poder leerlo antes del evento, ya que el lunes 15 estará disponible en las librerías e incluso desde el jueves 11 habrá una pre venta por Mercado Libre. “Primer tiempo”, según explican, es un título que se le ocurrió al propio Macri, con la idea de plantear que su presidencia fue el arranque del partido contra el populismo. El técnico en el segundo tiempo, aclaran, no significa que vaya a ser él.

En las reuniones que tiene con dirigentes de todo el país, el ex presidente se muestra convencido de que Juntos por el Cambio volverá al poder en 2023. Y en su entorno aseguran que no quiere volver a ser presidente. Pero sí dejan en claro que quiere ser parte del armado. Alguien que se retira de la política no tiene el nivel de actividad que está teniendo Macri, razonan en el PRO.

Los números de Macri y la teoría de la crisis asintomática

"Cuando lo lean se van a llevar muchas sorpresas", asegura alguien que estuvo siguiendo de cerca el material. Otro dirigente fue más cauto respecto al impacto que puede generar, aunque destacó el contenido por las anécdotas de alguien que ocupó la presidencia durante cuatro años. "No ahorra en sinceridad, tiene muchas anécdotas interesantes", resume. El objetivo del libro, según dicen, es contar las cosas que se equivocó y resaltar las que considera que hizo bien. “Habla de los errores económicos, de lo que sintió que no pudo hacer o no lo dejaron… es una descripción de 4 años en el poder”, agregan. También incluye reflexiones sobre lo que se viene a futuro para los argentinos.

Pablo Avelluto y Hernán Iglesias Illa, dos de sus ex funcionarios, fueron los encargados de traducir las distintas conversaciones que tuvieron con él para el armado del libro en más de 300 páginas con las que Macri buscará reafirmar o consolidar su liderazgo. En su entorno niegan que ese sea el objetivo del libro, pero reconocen que podrá tener esa consecuencia. Es que Macri quizás no será el protagonista del segundo tiempo que pretende que Juntos por el Cambio tenga, pero del primero sí.