"Para ganar el segundo tiempo:" Mauricio Macri publicará su nuevo libro "Para qué"

El ex presidente Mauricio Macri compartió en sus redes sociales por primera vez la tapa de su nuevo libro Para qué de editorial Planeta que saldrá a la venta el 18 de octubre. Se trata del sucesor de Primer tiempo.

"A partir del 18 de octubre llega Para qué, mi nuevo libro. Aquí comparto con ustedes por primera vez su tapa. Nos encontramos en unos días en todas librerías!", posteó Macri en su cuenta personal de Twitter.

La contratapa del libro muestra al ex mandatario extendiendo los brazos a sus simpatizantes y detalla: "Este libro trata sobre este misterioso camino hacia la felicidad. Es sobre mi viaje personal y lo que aprendí en él. Es el para qué de tantas cosas hechas y vividas y de tantas que aún quedan por hacer. Para qué ser el presidente de un club de fútbol, para qué cambiar una ciudad y, sobre todo, para qué cambiar un país".

"Está dedicado a los que me acompañaron en cada una de las etapas y a los que hoy están emprendiendo sus propios caminos, donde sea que los lleven. Para todos ustedes, aquí va", concluye.

Macri brindará una charla en Miami junto a José María Aznar y Vicente Fox Quesada

El expresidente formará parte de la jornada “Séptimo Diálogo Presidencial: La democracia en el hemisferio occidental” organizada por la Fundación IDEA Democrática.

Mauricio Macri participará en Miami de una jornada para debatir “La democracia en el hemisferio occidental”, junto a otros ex mandatarios de diferentes países. La iniciativa del encuentre es de la Fundación IDEA Democrática, un foro internacional no gubernamental integrado por 37 ex jefes de estado y de gobierno.

Las charlas se llevarán a cabo en el Miami Dade College y, además de Macri, participarán José María Aznar, ex Primer Ministro de España, Vicente Fox Quesada, expresidente de México, Luis Alberto Lacalle, expresidente uruguayo, Jamil Mahuad, expresidente de Ecuador, Iván Duque, expresidente de Colombia, Jorge “Tuto” Quiroga, expresidente de Bolivia y Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de Costa Rica.

Organizado por la Cátedra Mezerhane Endowed Chair del Miami Dade College e Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA).

RB / MCP