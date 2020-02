Macri visitó a un nene con cáncer terminal que quería conocerlo antes de morir

El ex presidente Mauricio Macri visitó a un nene de 4 años con cáncer terminal que quería conocerlo antes de morir. El encuentro se dio en el Hospital Elizalde, donde el chico quería compartir sus últimos momentos con el ex mandatario y le hizo un particular pedido.

Macri recibió el pedido de la familia del menor y se apareció este mediodía por el hospital de niños Pedro Elizalde (ex Casa Cuna) en la Ciudad de Buenos Aires.

Además de la visita y el acompañamiento al joven, el chico de 4 años, que está internado por un cáncer terminal, quería compartir sus últimos momentos con el ex presidente.

Sin embargo, el niño también tenía otro pedido muy especial para Macri. El joven quería comerse un pancho con el ex mandatario, y Macri le cumplió el deseo que quedó registrado en una foto que sacó una persona que observa la situación afuera de la sala.

Tras visitar al nene, recorrió el hospital y saludó a los trabajadores y pacientes del lugar.

Macri volvió al ruedo: se reunió con Larreta, Patricia Bullrich y Pichetto

Más allá del buen gesto del ex presidente, esto significa la vuelta de Macri a la escena pública. Mañana hay una reunión del PRO y, si bien no está confirmado, se maneja la posibilidad de que vuelva a la acción política.

Tras dejar el poder el 10 de diciembre a manos de Alberto Fernández, el ex mandatario se tomó un descanso del mundo político. Pero sobre el final de la semana pasada comenzó a moverse para continuar con la política.

María Eugenia Vidal reapareció y contó una emotiva historia de una mujer de 100 años

Entre otras cosas, el ex jefe de Estado almorzó el jueves, a solas, con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, recibió a Patricia Bullrich, flamante presidenta del PRO, en sus oficinas, intercambió llamados y mensajes con su ex compañero de fórmula, Miguel Angel Pichetto, y esta semana que viene tiene planeado reunirse con María Eugenia Vidal, también a solas.

Justamente, la propia ex gobernadora reapareció ayer tras tomar distancia del mundo político y se tomó un descanso al irse de vacaciones con su nueva pareja, el periodista Enrique Sacco. Con motivo del Bicentenario de la Provincia de Buenos Aires y contó una emotiva historia de una mujer de 100 años que está estudiando para completar la escuela primaria.

ED/MC